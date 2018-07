Godín pide "rebeldía y amor propio" para vencer al Real Madrid

Actualizado 25/11/2011 14:17:34 CET

Adrián avisa de que el Atlético piensa "darlo todo desde el primer minuto al último" en el Bernabéu

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El defensa uruguayo del Atlético de Madrid, Diego Godín, ha pedido a sus compañeros "rebeldía y amor propio" para vencer este sábado al Real Madrid porque hace "muchísimos años" que los rojiblancos no se adjudican el derbi madrileño, mientras que su compañero Adrián ha asegurado que saldrán a "darlo todo desde el primer minuto al último" en el Santiago Bernabéu.

"En los partidos de fútbol no existe la lógica y menos un derbi. Siempre hay un toque de rebeldía y amor propio. Tenemos que sacarlo. Este grupo espectacular se merece una alegría como tantos aficionados que sufren bastante. Hace muchísimos años que no se le gana al Madrid y sería muy lindo hacerlo en su campo. Intentaremos darlo todo y poquito más para ganar", explicó Godín en una charla con Adrián auspiciada por el departamento de comunicación del Atlético, que recoge Europa Press.

El zaguero recordó que "los derbis son especiales", ya que "tienen un extra adicional de motivación en la semana previa". "La afición lo vive de otra manera igual que los jugadores. El público se va a hacer sentir en el Bernabéy y también jugamos contra eso. Es un partido difícil, pero vamos a darlo todo para ganar", animó.

Además, el uruguayo comparó los derbis en su país con los que está disputando en España. "En Uruguay, el derbi entre Nacional y Peñarol se celebra en el Estadio Centenario con la mitad de aficionados de cada equipo. Aquí la mayoría de aficionados será del Madrid, eso supone cierta ventaja en lo anímico", apuntó.

ADRIÁN: "ES DIFÍCIL PORQUE EL MADRID ESTÁ A UN NIVEL ALTÍSIMO"

Por su parte, Adrián garantizó que su equipo saldrá a "darlo todo desde el primer minuto al último", sin ocultar que "es difícil porque el Madrid está a un nivel altísimo". "Sobre todo en su campo es complicado, pero tenemos un buen equipo y sabemos que, si hacemos las cosas bien, podemos plantar cara. Tenemos que salir a por todas", arengó.

El delantero reconoció que siente "un poco de impaciencia" porque "desde fuera un derbi siempre parece algo especial" y "ahora igual" tiene "la oportunidad de vivirlo como jugador del Atlético". "La verdad es que estoy ilusionado", añadió.

Por último, el exjugador del Deportivo habló con satisfacción de sus primeros meses en el club rojiblanco. "Desde el primer día que llegué estoy muy contento. Me encontré con una piña en el equipo. A veces vienes de un equipo más pequeño a uno grande y no te esperas encontrar un vestuario tan humilde y unido. Es una de las cosas que me ha llamado la atención. Me ha ayudado a integrarme mejor y a estar más a gusto", concluyó.