Guardiola: "El partido de mañana es fundamental en un campo que siempre nos cuesta"

Actualizado 25/11/2011 15:55:07 CET

BARCELONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Pep Guardiola, se ha mostrado cauteloso de cara al partido de este sábado en el Coliseum Alfonso Pérez, un estadio en el que siempre les "cuesta" ganar, y es que recela de un Getafe que a su juicio está practicando un buen fútbol y al que ganar es "fundamental" para seguir en la buena línea.

"El partido de mañana es fundamental. Es un campo que siempre nos cuesta. Es un equipo pensado para estar de media tabla hacia arriba y no han empezado del todo bien. Nosotros venimos de un partido intenso ante el Milan, en Europa, y descarga mucho", manifestó en rueda de prensa.

Por ello, no se mostró para nada confiado de cara a un partido en el que deberán tener todos los sentidos puestos. "En casa solo han perdido un partido, y en todos los encuentros han estado competitivos, les han empatado o ganado en los últimos minutos", argumentó.

Entrenados por un Luis García que en la pasada temporada, a cargo del Levante, ya dio problemas al Barça, Guardiola alabó el hecho de que siempre luchen hasta el final. "Se ha reforzado mucho, están en aquella fase de acabar de ajustar algunas piezas pero las cosas que hacen las hacen muy bien", aseguró.

Además, hasta Navidad, el club blaugrana tiene un calendario muy apretado en el que se juegan el Mundial de Clubes y el 'clásico' contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. "Lo que nos espera es fascinante y todo empieza por mañana ante el Getafe. Estamos en una fase muy peligrosa", advirtió.

En cuanto al eterno rival, recordó que su intención le indica que no perderá muchos puntos, por lo que todos los partidos le parecen igual de "vitales e importantes" para no alejarse de ellos. Eso sí, ante el Getafe lucharán por la victoria sin un Iniesta que por precaución vuelve a ser baja, si bien "no es nada grave".

Guardiola dedicó unos cuantos minutos en su comparecencia a alabar al canterano Jonathan dos Santos, que ha renovado con el club hasta 2015. "Le tengo en una consideración muy alta, y tiene de bueno que él tiene en consideración alta a sus compañeros. Es polivalente y el Barça no lo podía dejar pasar", manifestó.

"Es un jugador demasiado bueno y de nivel demasiado alto para que salga tan joven del Barça. Tiene una progresión muy alta y con una dinámica de presión como no tenemos en nadie, y cómo mueve el balón tampoco. Está muy centrado, en cuanto le hicimos la oferta la aceptó en un minuto. Dice mucho de él porque significa que valora la institución y está contento aquí", aseveró al respecto.

Preguntado por las dudas que genera en parte de la prensa el sistema con tres defensas, pese a su buen resultado hasta el momento, fue claro: "Lo entiendo, el día que perdamos con tres defensas me vais a dar hasta en el carné de identidad. Es un riesgo, pero tiramos mucho a la meta de Abbiati desde un metro, hasta en cinco ocasiones, y eso también lo genera la defensa de tres", argumentó a favor del sistema 3-4-3.

En cuanto al estado de Tito Vilanova, operado de la glándula parótida esta semana, aseguró notar su baja por la amistad que les une y por el trabajo de su segundo. "Su ausencia lo es en todo. Básicamente el afecto, es un íntimo amigo mío, pero no es sólo por eso, si no mi padre sería mi ayudante. Es muy bueno, nos compenetramos muy bien y lo que me falta a mí me lo da él", manifestó.