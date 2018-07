Herrera (Real Sociedad) asegura que no les influye el pesimismo del entorno: "Lo que nos afecta es no ganar"

Actualizado 28/02/2007 20:01:58 CET

El argentino asume sus fallos de cara a gol ante el Depor y espera poder enmendarlos en Zaragoza

SAN SEBASTIAN, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delantero de la Real Sociedad Germán Herrera aseguró hoy que el vestuario intenta no verse influido por el pesimismo que reina alrededor del equipo, asegurando que lo único que les afecta es no ganar.

"Nosotros estamos pensando en lo nuestro, no en las cosas exteriores. El vestuario está unido y creemos que a lo otro no hay que darle importancia. Lo que nos afecta es no ganar", aseveró.

Y eso es lo que intentará cambiar la Real Sociedad este domingo en La Romareda frente "a un gran equipo, con varios argentinos, que está viviendo una buena etapa".

"Seguramente será un partido difícil, pero creemos que podemos aprovechar su buena forma porque cuando un equipo viene bien se relaja un poquito", señaló Herrera.

Aunque los de Víctor Fernández juegan hoy también en La Romareda frente al Barcelona, en la vuelta de la Copa del Rey, el ariete txuri urdin opina que la Real no debe "pensar en lo que pueda hacer el Zaragoza porque, cada partido es diferente". Simplemente tiene que "tratar de ganar, que es lo único que sirve".

ACERTAR LAS OCASIONES

Para ello, el equipo deberá acertar con las ocasiones de gol que marró el pasado sábado ante el Deportivo, una responsabilidad que asumió el propio Herrera. "Perdimos una oportunidad y en lo personal he fallado en los momentos claves. Uno trata de hacerlo bien, de poder marcar, y desgraciadamente no se ha podido. Cada uno ha de asumir sus errores, lo más importante es el triunfo pero uno piensa también en lo personal", dijo.

Por su parte va a continuar "trabajando". "Hace tiempo que me siento bien y creo que en el último partido tuve bastante participación", que ahora espera materializar en goles frente al Zaragoza.