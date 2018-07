Iago Iglesias considera que fichar por el Elche es "un paso muy importante"

Actualizado 22/08/2007 16:40:17 CET

ELCHE, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista coruñés Iago Iglesias considera que fichar por el Elche que entrena David Vidal es "un paso muy importante", según afirmó durante el acto de presentación que tuvo lugar hoy en el estadio Martínez Valero.

Iago se ha definido como un mediapunta, pero también ha jugado de organizador, "mi último partido ante el Espanyol así fue, pero no me gusta hacer descripciones de mí mismo, quiero que sean los demás los que me juzguen", indicó.

El jugador de 23 años se muestra "capacitado" para asumir el reto de jugar en el Elche, "pero lo importante es el colectivo, quiero hacerlo todo bien para que el Elche salga beneficiado", destacó.

El ex del Deportivo dijo que aceptó la oferta de la entidad ilicitana porque todas las referencias que le han dado del club son "muy buenas, los compañeros me hablaron muy bien de Elche y por eso estoy aquí", reconoció.

Iago Iglesias es consciente de que su fichaje por el Elche es "una oportunidad porque aquí se ha contado conmigo, pero no tengo presión, tengo confianza en mis posibilidades". El jugador lucirá el dorsal 22 en su camiseta.