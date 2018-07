Jémez: "Al Madrid sólo se le puede ganar de una manera: siendo valientes"

Actualizado 22/09/2012 17:23:38 CET

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Rayo Vallecano, Paco Jémez, afirmó antes del partido que su equipo disputará este domingo ante el Real Madrid (21.30 horas) que "la única forma de ganar" al equipo madridista es "siendo valientes".

"Espero que no volvamos a caer en el error del último partido ante el Atlético y que juguemos valiente, presionando arriba, teniendo el balón para intentar aprovechar las ocasiones que tengamos. Al Madrid sólo se le puede ganar de una manera: siendo valientes", afirmó Paco Jémez en rueda de prensa.

Por ello, el entrenador explicó que, sea quien sea el rival, el Rayo siempre mantendrá un estilo de juego valiente. "Si contra algún equipo quiero que seamos valientes, es contra el Real Madrid. El otro día, frente al Atlético, en la primera parte no fuimos a por el partido y en la segunda, con otra actitud, casi conseguimos levantar el resultado", dijo.

"Me gustó cómo reaccionó el equipo en esa segunda mitad y, ante el Madrid, seguramente haya cambios, pero porque no suelo seguir una dinámica siempre. Entiendo que todos tienen que participar y lo necesito, quiero que se sientan importantes. Mañana habrá alguna cara nueva", confesó el técnico.

Sin embargo, el canario volvió a repetir que lo importante, más que quién sea titular, es desterrar la imagen ofrecida en la primera mitad del Calderón, y que el equipo nunca se arrugue. "Esta es mi filosofía, porque es también mi manera de ver el fútbol, la manera de competir. No me gusta la gente mediocre, indiferente, que no aprovecha sus oportunidades; quiero gente que quiera ganar haciendo buen fútbol", confesó.

"También es verdad que para el partido de mañana es para el que menos tengo que motivar a la gente. Cuando te enfrentas a equipos grandes es una sobremotivación, si los aprieto más, los subo por las paredes. Es más, tengo que ir tirándoles del freno, ya que el partido tiene un índice de motivación suficiente", continuó el entrenador.

JÉMEZ CREE QUE LA VICTORIA ES POSIBLE.

Además, Jémez confesó que ganar y dar la sorpresa ante el conjunto blanco es posible. "Todo el mundo quiere que ganemos al Real Madrid, aunque realmente son tres puntos. Si es cierto que tienen más repercusión, así que queremos ser ese equipo que da la sorpresa y ganar los tres puntos ante un rival incómodo, que tarde o temprano va a despertar", manifestó.

"Creo que es posible una victoria nuestra este domingo, pero también es cierto que no siempre van a estar como frente al Sevilla o como ante el Getafe. Que el Madrid no ha hecho un buen arranque de Liga es obvio y, al perder sus dos partidos fuera de casa, hace ver que se le puede ganar, aunque lo normal es que vaya escalando posiciones", recalcó el entrenador.

Preguntado sobre la diferencia que ya tiene el Barcelona frente al equipo de Mourinho en la clasificación liguera, Jémez afirmó que aún queda mucho. "Nunca se sabe, pero otro tropiezo pondría la Liga muy complicada, aunque no creo que al Madrid le pueda la presión", expresó.

Por otro lado, el entrenador canario calificó a Sergio Ramos como "uno de los mejores centrales del mundo", pero tras ver la gran actuación de Raphael Varane ante el Manchester City, Jémez confesó que "cualquiera de los dos tiene calidad suficiente para hacerlo bien, aunque Sergio, por su experiencia, tiene algo más de lo que le falta a Varane".

Por último, el entrenador del Rayo indicó que el equipo madridista es mucho más que un solo jugador. "El Madrid es mucho más que Cristiano, si cometemos el error de fijarnos solo en él nos perderemos. Hay que tener mucha concentración y mucho cuidado con el resto de futbolistas", manifestó.