Fútbol.- Joaquín (Valencia): "Sería importantísimo puntuar contra el mejor equipo del mundo"

VALENCIA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Valencia, Joaquín Sánchez, ha afirmado este lunes en rueda de prensa que para la plantilla valencianista "sería importantísimo puntuar contra el mejor equipo del mundo".

El gaditano auguró un partido "muy complicado" ante el equipo de Guardiola. "Está claro que sufriremos como nunca porque el Barcelona es un gran equipo pero intentaremos anteponer nuestro fútbol", añadió. Joaquín indicó que el equipo de Emery "está haciendo las cosas muy bien" en los últimos partidos e intentará "que el conjunto blaugrana no se sienta a gusto en Mestalla".

Joaquín alabó el juego del equipo catalán y admitió que el Barcelona "está haciendo una temporada a su nivel". Además, el centrocampista reconoció que el Valencia "tendrá un prueba importantísima" este miércoles.

El centrocampista aseguró que la plantilla valencianista afronta el partido "con confianza" tras obtener "tres puntos importantes" en San Mamés el pasado domingo. Joaquín destacó "el buen partido" que realizó el Valencia ante "un gran equipo en su estadio que condiciona mucho con balones aéreos". "En momentos del choque el equipo estuvo muy maduro y supo tener el balón y parar el partido", añadió. El centrocampista indicó que el "fútbol del Valencia se antepuso durante la mayor parte del encuentro".

Respecto a la vuelta de David Villa a Mestalla, Joaquín admitió que "no ha hablado con él" aunque reconoció que "le dará alegría verlo antes del partido". "Una vez pite el árbitro eso se olvidará porque los tres puntos son importantes", dijo.

Por otra parte, el centrocampista pidió que el equipo "no se duerma ni se relaje" en la lucha por los puestos de Liga de Campeones, porque "no está todo dicho". "Nosotros tenemos que seguir igual o mejor y, aunque el colchón es importante, esto será una lucha hasta final de temporada", aseguró.

NO COMPARTE EL LINCHAMIENTO A DAVID NAVARRO

El valencianista también habló de la polémica que ha suscitado la acción de David Navarro sobre el delantero del Athletic Fernando Llorente. "Puedo respetar las quejas de Llorente pero no comparto el linchamiento que puede sufrir David Navarro", dijo. Joaquín señaló que "codazos y entradas se ven en todos los partidos" y explicó que "Navarro es un jugador que va siempre fuerte tanto en competición como en los entrenamientos". Además, el gaditano recordó que "uno de los puntos fuertes del Athletic es la agresividad".

Joaquín aseguró que la polémica "tendrá la importancia que se le quiera dar" y mostró su disposición de apoyo al central valencianista. "Nosotros defenderemos a Navarro a muerte porque es nuestro compañero y no ha matado a nadie", añadió.

El 7 del Valencia también repasó la situación del defensa Miguel Brito, castigado por su retraso en el entrenamiento del pasado viernes. "Nosotros queremos que Miguel esté cuanto antes con el grupo y se tranquilice porque sigue siendo un futbolista más de la plantilla", dijo. Precisamente, el Valencia no tendrá disponible ningún lateral derecho para el choque contra el Barcelona porque a la baja de Miguel se une la ausencia de Bruno, que no estará por acumulación de amonestaciones. "La banda se ha quedado huérfana pero es una decisión conjunto del club y el entrenador y la plantilla no puede hacer nada", concluyó.