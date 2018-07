Juan Ignacio Martínez: "Parece que nos da miedo hablar de Europa, pero es un derecho que nos hemos ganado"

Actualizado 31/03/2012 20:04:01 CET

VALENCIA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Levante, Juan Ignacio Martínez, compareció junto al técnico del Valencia, Unai Emery, en vísperas del derbi valenciano que se disputará este domingo en Mestalla, partido importante en las aspiraciones europeas para ambos equipos, objetivo que, aunque "parezca que da miedo", para el entrenador granota es "un derecho" que el Levante se ha ganado a lo largo de la temporada.

"Es un partido muy atractivo para todo el mundo, estamos muy juntos en la clasificación, nos separa un partido y una diferencia de tres puntos. Lo afrontamos con la máximo ilusión, con la máxima de hacer muy feliz a nuestra afición", afirmó Juan Ignacio Martínez.

Sobre las aspiraciones de entrar en Europa la temporada que viene, el técnico del Levante se mostró ambicioso. "Es verdad que estamos haciendo una temporada en todos los ámbitos sensacional, muy buena. Los medios, además, le añadís lo del 'sueño de Europa', quedan nueve partidos y tenemos que conseguir muchas victorias para reafirmar eso. No tenemos ninguna presión y venimos a disfrutar de eso", dijo.

"Está claro que quedan solo nueve jordanas y hay que sumar muchos puntos para entrar en 'Champions'. Hablando durante esta semana, tanto la plantilla como el cuerpo técnico, en ningún momento nos planteamos un objetivo a largo plazo. Nos quedan partidos muy atractivos, muy bonitos. Evidentemente puntuar este domingo sería un pasito más para sumar esos puntos que necesitamos", expresó el técnico.

El pasado jueves, el Valencia disputó ante el AZ su partido de cuartos de final de la 'Europa League'. "Es cierto que nosotros durante la semana hemos tenido más tiempo para preparar el partido, es obvio. Pero también es cierto que el Valencia es un equipo que puede sacar hasta ocho jugadores que no disputaron el encuentro en Holanda. Eso habla de su competitividad", afirmó el entrenador granota.

EL LEVANTE BUSCA GANAR EL CUARTO 'DERBI' DE LA TEMPORADA.

El duelo de mañana será la cuarta vez que Levante y Valencia se enfrenten en esta temporada, en donde el equipo de Juan Ignacio Martínez buscará doblegar a los 'che' por primera vez. "Es cierto que no quiero poner excusas y en la Liga nos venció muy bien, se guardó un 'as' sobre la manga y nos jugó totalmente diferente a cómo pensábamos", explicó.

"Sin embargo, este domingo vamos a intentar que no sea así. En la Copa del Rey fuimos con más déficit de jugadores, jugaron más chavales. Tuvimos la motivación de pasar la eliminatoria y no pudo ser. Ahora, esperamos dar la mejor versión y sorprenderles en su estadio", arengó.

Uno de los principales motivos de la derrota en la primera vuelta, fue la falta de concentración y ansiedad del Levante. "Al día siguiente de ese partido leí crónicas de muchos periódicos y es verdad que comentasteis aquello. Yo en el campo no me di cuenta, pero los jugadores luego sí que lo comentaron", explicó.

"Es lógico, es un pique sano, es el rival del Levante por historia. Esperemos que este domingo no nos pase, porque no nos beneficia. Tenemos que tener esa frialdad y esa capacidad de venir a jugar un partido en un momento espléndido para nosotros, pero con esa ambición lícita de querer hacer algo más en la temporada. Estamos ahora mismo inmensos en esa aspiración en la parte alta de la clasificación", expresó el entrenador.

Ante el Valencia, Juan Ignacio Martínez es consciente de que el principio del partido será clave. "Sabemos que los inicios de partido del Valencia son trepidantes, muy agresivos en el aspecto ofensivo, generan muchas ocasiones de gol, y tenemos que estar concentrados durante todo el partido pero sobre todo en el inicio", afirmó.

Por ello, el entrenador animó a su afición a acudir en masa a Mestalla. "Con el sufrimiento que ha tenido la familia del Levante, esta temporada están disfrutando y se lo merecen. Ya hay muchas personas con la entrada en el bolsillo y lo que esperamos es que se saquen muchas más. Los que vengan a Mestalla estamos convencidos de que motivaran a nuestro equipo, nosotros intentaremos no defraudarles y, con el máximo respeto al valencia, darles una inmensa alegría que creo que nunca se ha producido en Mestalla", afirmó.

MARTÍNEZ DEFIENDE EL TRABAJO DE EMERY.

Durante las últimas semanas, las críticas a Unai Emery han ido creciendo por motivo de los malos resultados, creciendo los rumores de un posible despido, con motivo del malestar de la afición 'che'. "Lo comenté ya en el partido de la primera vuelta en el Ciutat de Valencia, no entiendo como se puede cuestionar a una persona que está cuatro años en un club, cosas muy buenas ha tenido que hacer y más en España que no tenemos esa mentalidad", señaló.

"Lo mismo pienso por la propia plantilla, es muy difícil hacer un tercer puesto. Por ello, creo que Unai está haciendo un trabajo muy bueno, también ha llegado a las semifinales de Copa, que nos elimino a nosotros y que les apeó el Barsa. También siguen vivos en la 'Europa League', con un resultado que puede darle la vuelta. A ver si se distraen un poquito este domingo y nosotros somos capaces de ganarles", dijo Martínez.

Por último, el técnico levantinista afirmó que no le importaría cambiarse los papeles con el otro equipo de la ciudad. "A mí como me gusta mojarme, yo sí me cambió por ellos porque tiene tres puntos más y están jugando la 'Europa League', al Levante le gustaría estar en esa situación, que no se malinterpreten mis palabras pero es así", finalizó.