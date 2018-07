Lara asegura que el Espanyol mantuvo a Lotina después de recibir el 'no' de Camacho y otros dos técnicos

Actualizado 27/01/2006 19:00:52 CET

BARCELONA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El principal accionista del RCD Espanyol, José Manuel Lara Bosch, aseguró hoy que la directiva del club, que preside Daniel Sánchez Llibre, mantuvo a Miguel Angel Lotina en el cargo hace unos meses después de recibir el 'no' de José Antonio Camacho y de otros dos técnicos con los que había contactado para que dirigieran al equipo.

Lara se refirió al "famoso fin de semana en que Lotina estuvo cesado", a principios del pasado noviembre, cuando el técnico vasco acabó siendo ratificado después de que uno de los principales accionistas y actuales apoyos de Sánchez Llibre, Sebastián Javier, hubiera anunciado el cese en una entrevista radiofónica.

"Fue el momento más bajo", opinó Lara, que aseguró haber recibido la llamada de dos entrenadores "para decirme que no venían". "Eso es algo que nunca había visto, que un entrenador en paro no quiera ir a un club. Y no fue uno sino tres", añadió. El otro fue Camacho, que será director deportivo del Espanyol si Claudio Biern es presidente.

Lara, principal apoyo de la candidatura de Biern para tratar de desbancar a Sánchez Llibre, aseguró que no le pidió a Camacho que no viniera al Espanyol y que, de hecho, evitó hablar personalmente con el ex seleccionador, aunque éste recibió "una llamada del club" y luego llamó a uno de sus hombres de confianza, Josep Crehueras.

Camacho quería saber si con su llegada el Espanyol podía funcionar "mínimamente bien", a lo que no encontró respuesta por parte de Crehueras, explicó Lara, que se mostró muy crítico durante la rueda de prensa con la gestión llevada a cabo por Sánchez Llibre, sobre todo en lo económico, pero también en lo puramente deportivo.