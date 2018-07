Lara ve riesgo de desaparición del Espanyol si Sánchez Llibre continúa con su actual gestión

Actualizado 27/01/2006 18:45:00 CET

"Me siento fracasado: Dani es y ha sido presidente del Espanyol por mi culpa. Me costó convencerlo; ojalá me hubiera ahorrado ese tiempo"

El principal accionista del RCD Espanyol, José Manuel Lara Bosch, ratificó hoy su apoyo a la candidatura de Claudio Biern para desbancar al actual presidente, Daniel Sánchez Llibre, ya que ve riesgo de desaparición del club si Llibre continúa con su gestión.

Lara, propietario de un 20 por ciento del accionariado del club, criticó con dureza a Llibre, al que hace un año y medio ya había lanzado el "aviso" de que dejaría de darle respaldo con su abstención en las asambleas si el Espanyol continuaba generando pérdidas.

En su opinión, el Espanyol, debido a su situación económica, "no está en condiciones de soportar un descenso a Segunda, y eso es algo confirmado por la propia directiva y que nunca había pasado", y tiene "fecha de caducidad" si Llibre mantiene su actual línea de gestión.

El editor catalán se declaró "muy pesimista" sobre el futuro del club, cuya deuda neta está cifrada en 44 millones de euros y que "más que nunca está gobernado por terceros", dijo, por el crédito sindicado de 46 millones de euros suscrito con diversos bancos.

"El que gane en la asamblea será el perdedor, el pobre", dijo, asegurando que, sea Llibre o Biern, "las pasará putas". Inicialmente, se mostró arrepentido de haber apostado por Llibre para presidir el Espanyol en 1997, tras el mandato de José Perelló Picci.

"Me siento enormemente triste y fracasado. Dani es y ha sido presidente del Espanyol por mi culpa. Me costó mucho convencerlo y ojalá me hubiera ahorrado ese tiempo", afirmó, asegurando después que Llibre, pese a que sus consultas, "nunca me ha hecho ni caso".

Así, expresó su apoyo a la candidatura de Biern, del que quiso aclarar que no es "hombre de Lara", ya que en el pasado había tenido enfrentamientos con su familia, sino del propio Llibre, pues éste lo propuso como "delfín" para que le sucediera en la presidencia.

Lara ha sido determinante para lograr el acuerdo de la candidatura de Biern con el ex entrenador españolista José Antonio Camacho, que sería el director general deportivo del club, y está dispuesto a volver a aportar dinero en fichajes si resulta elegido Biern.

Sin embargo, no aclaró cuál será su postura si es reelegido Llibre y llegó a admitir como posibilidad la venta de sus acciones, aunque, tras bromear con una alusión a Dmitry Piterman, aseguró que no hará "nada que moleste al socio ni que sea dañino para el Espanyol".

SANCHEZ LLIBRE, "INDIGNO" Y QUE "NO HA QUERIDO IRSE NUNCA".

Lara criticó a Llibre por "aferrarse" a la presidencia y por su "traición" al pacto de estabilidad alcanzado entre diversos sectores del españolismo hace un año y medio, que supuso la remodelación del consejo, al proponer ahora la vuelta de Joan Collet y Ramon Condal.

Los movimientos en la ampliación de capital, mediante la que Llibre se hizo con un 10 por ciento de las acciones y ganaron peso dos de los apoyos del presidente, Sebastián Javier (Tarradellas) y Antonio Martín (Quat Inversiones), también merecieron su reproche.

Lara cree que Llibre pudo "tragarse un pacto en el que no creía por miedo al capital y ahora ha manipulado para tener tanto capital como para poder enfrentarse". "O fuiste indigno entonces aceptando el pacto para asegurarte el sillón o eres indigno ahora", dijo.

"Dani ha llevado a la división al Espanyol por incumplir un pacto y devolver al consejo a dos personas", prosiguió, refiriéndose a Collet y Condal, cuyo regreso es justificado por Llibre "porque son sus amigos", apuntó. En su opinión, a Dani le sobran "los palmeros".

"Es una gran persona y un gran perico, pero también un gran equivocado". "Se engaña y se deja engañar por un coro de aduladores que le dice 'qué grande eres'", afirmó. Lara considera que Llibre "no quiere engañar a los socios, sino que está engañado".

En su opinión, además, "le ha perdido la popularidad" y "no ha querido irse nunca" de la presidencia. En este sentido, también duda que lo haga cuando se inaugure el estadio de Cornellà, previsto en 2007, pero que también está "convencido" que tardará más tiempo.

Lara también aseguró que Llibre ha rechazado la oferta de que Collet y Condal vuelvan como vicepresidencias de la Fundación del club de la que, además, sería presidente el propio Lara, para que no se viera como cargos "de segunda", como asegura le dijo Llibre.

Además, se mostró partidario de "rejuvenecer" el consejo con personas como los miembros del grupo 'Espanyol 3.0', al que también reconoció porque la deuda de 54 millones que denunció en 2004 era "exactamente" la que tenía el club, y no los 34 que decía Llibre.

Durante su comparecencia, además, se preguntó el porqué del final del pacto después de que la pasada campaña fuera la de menor déficit durante el mandato de Llibre y ello se viera acompañado por la buena marcha del equipo, que logró acceder a la Copa de la UEFA.