Lautaro Acosta (Sevilla): "Estoy deseando comerme el campo"

Actualizado 26/12/2009 13:59:52 CET

SEVILLA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Sevilla Lautaro Acosta, que sigue recuperándose de su lesión de tobillo, reflejó su deseo de volver a los terrenos de juego y apuntó que desea "comerse el campo".

"Quizá me falta un mes, más o menos, para volver. Y luego tengo que agarrar ritmo. Tengo que ser precavido, no hay prisas. Es verdad que estoy deseando comerme el campo, pero lo que tengo que pensar es que me falta mucho, que no me coma la ansiedad. Tengo que estar concentrado en la recuperación y ya llegará el momento", comentó en declaraciones a la web del club que recoge Europa Press.

El futbolista arrastra una lesión de tobillo en el que sufría derrames producidos por una arteria y, tras ser operado el pasado mes de noviembre, el argentino afirmó que "dentro de poco" estará "listo".

"Ahora priorizo la recuperación para que todo salga bien. Soy muy optimista. Dios quiera que todo vaya bien. Los médicos me dijeron que es el paso definitivo para salir totalmente de la lesión que tantos problemas me ha dado. Espero volver de la mejor manera y sin molestias", apuntó.

"Todos los días voy a rehabilitación y el resto del tiempo lo paso en casa. Lo mejor es reposo. Y una buena alimentación ya que tengo que cuidarme al máximo", concluyó.