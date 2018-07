(Previa) El Manchester United se la juega en Basilea

Actualizado 06/12/2011 12:37:41 CET

MADRID, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Manchester United será uno de los nueve equipos que se juegue este miércoles su billete para los octavos de final de la Liga de Campeones para lo que no debe tropezar en su visita a Basilea donde los locales se lo juegan todo a una sorprendente victoria.

Los de Sir Alex Ferguson pueden presumir de haber sido uno de los equipos más regulares del último lustro de la competición, con un título (2008) y dos finales perdidas ante el FC Barcelona (2009) y 2011), por lo que su eliminación sería una de las grandes sorpresas de este inicio de torneo.

Sin embargo, esta campaña no ha estado finos, y aunque no han perdido en ninguno de sus cinco encuentros, sus empates en Old Trafford ante el Basilea y ante el Benfica le han dejado en una peligrosa situación.

De todos modos, los 'red devils' dependen de sí mismos y podrían ser incluso primeros de grupo, para lo que no deben fallar en Suiza y esperar un inesperado tropiezo del conjunto luso en su estadio ante el modesto Otelul Galati. El equipo inglés no se queda fuera de la segunda fase desde la 2005-2006 y le valdría el empate ante un animoso Basilea que tratará de gestionar sus ansías y sabedor de que puede hacer daño a un rival al que tuvo contra las cuerdas en Inglaterra.

LA 'PREMIER' SE LA JUEGA.

Y es que esta última jornada podría ser 'negra' para la 'Premier' ya que podría perder a tres de sus cuatro representantes. Con el Arsenal con el pase garantizado, el Chelsea podría quedar fuera ante el Valencia, y el Manchester City también se la juega como sus vecinos dentro del Grupo A.

Aquí, con el Bayern de Munich ya clasificado y el Villarreal eliminado, son Nápoles y los 'citizens' los que lucharán por la segunda posición, con los italianos visitando El Madrigal y el líder del campeonato inglés recibiendo a los de Jupp Heynckes.

El conjunto de Roberto Mancini se está mostrando intratable en la 'Premier', pero su imagen en Europa no ha sido la misma y su destino está en manos del 'Submarino Amarillo', que debe evitar que el Nápoles sume los tres puntos.

Si los de Juan Carlos Garrido le hacen el favor, el Manchester City tendría que hacer los deberes imponiéndose a uno de los favoritos a la final, el Bayern, en el duelo más apasionante del miércoles que medirá a dos conjuntos de poderío goleador y con los germanos, que no se deberían relajar para dejar fuera a un peligroso aspirante de cara al futuro.

EL TRABZONSPOR QUIERE SEGUIR SOÑANDO.

Por su parte, en el Grupo B, el Inter ya tiene asegurada la primera plaza del grupo, siendo el segundo el Trabzonspor con un punto más de ventaja con respecto a Lille y CSKA. De esta forma, el ganador del duelo entre los franceses y los turcos conseguirá la clasificación, pero si empatan, los rusos podrían superar a los otomanos si ganan en Milán.

Finalmente, en el Grupo D, con el Real Madrid flamante campeón, de y un Dinamo de Zagreb sin opciones, el Olympique de Lyon y el Ajax de Amsterdam pelearán por estar en el sorteo del 16 de diciembre, con los de Frank de Boer con todo a su favor.

Los holandeses tienen muchas papeletas para clasificarse al tener tres puntos de ventaja y una diferencia de siete goles, por lo que el Lyon, para aspirar a la segunda plaza, debe ganar, esperar que el equipo holandés pierda claramente ante los de José Mourinho, y superar esa diferencia de goles goleando en su visita a la capital croata.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 6

MIÉRCOLES.

GRUPO A.

Manchester City - FC Bayern Munich.

Villarreal - Nápoles.

GRUPO B.

Inter de Milán - CSKA Moscú.

Lille - Trabzonspor.

GRUPO C.

Basilea - Manchester United

Benfica - Otelul Galati

GRUPO D.

Ajax-Real Madrid Dinamo Zagreb-Olympique de Lyon.