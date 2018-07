Lotina abre las puertas a un último fichaje, que podría ser Gaizka Mendieta

Actualizado 26/01/2007 18:11:39 CET

SAN SEBASTIAN, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El técnico de la Real Sociedad, Miguel Ángel Lotina, dejó las puertas abiertas a un último fichaje antes de que el 31 de enero se cierre el mercado invernal, y esa última incorporación podría ser el jugador vasco del Middlesbrough Gaizka Mendieta.

Según varios medios guipuzcoanos, Mendieta llegaría cedido casi con toda seguridad hasta final de temporada al equipo txuri-urdin. El jugador del Middlesbrough, que en marzo cumplirá 33 años es, al parecer, el jugador organizador que buscaba Lotina.

El técnico de Meñaka no hizo referencia a esta posibilidad concreta, pero no descartó un último fichaje. "Investigad, puede haber algo", respondió a los periodistas, añadiendo que la prueba de que las puertas no están cerradas "es que Agirretxe se va cedido". "Para salir es que la puerta tiene que estar abierta".

Precisamente a Agirretxe se refirió a continuación Lotina. Aunque hace escasos días el técnico explicó que el joven atacante volvería al filial a seguir formándose, finalmente actuará cedido en el Castellón de Segunda División hasta final de campaña.

"Valoramos la posibilidad de cederlo cuando fichamos a Herrera, pero en principio la descartamos por su edad. Pero luego nos reunimos otra vez, y tanto el entrenador del filial como Larrañaga opinaban que volver por tercera vez al Sanse podía ser difícil para el chaval. El interés del Castellón ha sido importante, parece que le faltan delanteros, y el jugador también tiene muchas ganas y está contento de irse", explicó Lotina, que deseó a Agirretxe "que le vaya bien, para que vuelva" al final de temporada.