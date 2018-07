Lotina: "El partido es más importante que a vida o muerte"

Actualizado 26/01/2007 17:49:57 CET

SAN SEBASTIÁN, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El técnico de la Real Sociedad, Miguel Ángel Lotina dejó hoy patente la trascendencia que concede al derbi del domingo ante el Athletic Club en Anoeta, señalando que "es más importante que a vida o muerte".

El entrenador realista admitió que contaba "con tres puntos más" al final de la primera vuelta del campeonato. "Así que tenemos una desventaja importante". Pero ahora comienza la segunda parte, y "lo positivo" es que de ganar al Athletic estarán "sólo a tres puntos" de algunos equipos actualmente en zona de salvación, como el mismo conjunto bilbaíno.

"Por eso el partido del domingo es más importante que a vida o muerte", aseveró Lotina, que, sin embargo, no piensa en la palabra derrota. "Yo ahora sólo pienso en que vamos a ganar, y si no el lunes ya se hará el análisis", añadió.

El de Meñaka restó importancia a no haber podido entrenar con normalidad en la semana previa al derbi. "Es evidente que ha sido una semana especial, por la climatología. La nieve ha aparecido por una casualidad, y nos ha fastidiado un poco. Pero yo soy de la opinión de que los partidos se preparan desde la pretemporada, y entre semana sólo se dan matices". Así pues, "no pasa nada".

La gran ventaja con la que cuenta la Real es que juega en casa. "Por difícil que sea, entre todos le podemos dar la vuelta a esto. Nosotros no podemos quejarnos de la afición esta temporada, porque para lo poco que le hemos dado ella nos ha dado más, y creo que va a seguir en esta línea", apuntó.

Lotina, además, contó entre los puntos fuertes con los que la Real afronta el derbi el hecho de que los nuevos fichajes van mejorando y "están todos para jugar", al menos "60 ó 70 minutos". "Evidentemente no están al cien por cien porque llevan 20 días entrenando, pero se puede contar con todos ellos, y también con Morten (Skoubo) y Díaz de Cerio". El danés, en concreto, "está bien" de sus dolencias.

La recuperación de esos dos últimos, "junto con Herrera y Savio, nos van a dar más opciones" en ataque. "Tenemos que mejorar en todos los aspectos, pero, sobre todo, en tener más posesión, llegar más, tener más definición". "En la segunda vuelta necesitamos más goles", precisó.

Un buen número de tantos podrían llegar de las botas de Savio, que en su debut frente al Valencia "dio buenas sensaciones", según Lotina, quien, sin embargo, no quiso sobrevalorar el peso específico del brasileño en la Real porque "un equipo de fútbol lo componen once jugadores, y todos tienen que darlo todo".

"Pero aunque a mí me gusta jugar como bloque, también quiero que las individualidades funcionen y aporten, porque eso es la mejor señal para un equipo. Y es lógico que, cuando hay un jugador de calidad enfrente, su defensa se preocupe más", apostilló.

EL ATHLETIC DE MANÉ.

A la hora de hablar del Athletic, Miguel Ángel Lotina no dudo en conceder mérito a su actual entrenador. "El Athletic tiene una filosofía clara que está practicando desde la llegada de Mané al banquillo. "Todo lo hacen con las ideas claras. Juegan balones largos, para empezar desde la segunda jugada, y son peligrosos en la estrategia", analizó. Además, la llegada de Mané ha hecho que su punto más débil, la defensa, "haya mejorado porque están más serios y aguerridos".

A la Real Sociedad sólo le vale ganar el domingo, y aunque se especula con que a los bilbaínos les sirve el empate, Lotina discrepa. "Yo no conozco ningún equipo que salga a empatar. Seguro que van a intentar ganar", aseveró.

DE NUEVO UNDIANO MALLENCO.

El árbitro del derbi será Undiano Mallenco, precisamente el mismo que pitó el Athletic-Real inaugural, cuando una mano del rojiblanco Aduriz dentro del área realista fue sorprendentemente convertida en penalti a favor de los de San Mamés a instancias de Fermín Martínez, asistente del colegiado. Este último no estará en Anoeta, pero Lotina se sincera. "Fermín es uno de los asistentes que más confianza me dan. En aquella jugada se equivocó, pero es difícil que le pase. Y Undiano Mallenco está a un buen nivel", admitió.

Lotina no era aún técnico txuri urdin, pero sí que vio el encuentro de San Mamés, y aseguró que no le molesta nada que el árbitro repita; todo lo contrario. "A mí me parecería buena idea que el mismo árbitro pitase siempre los dos partidos que enfrentan a los dos mismos equipos porque muchas veces los profesionales nos quejamos de que nos tocan árbitros anticaseros en casa, y fuera de casa los caseros. Pues así se evitaría", concluyó.