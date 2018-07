Marchena asegura que "no tenía intención de hacer daño" a Arizmendi

Actualizado 27/01/2006 20:04:32 CET

VALENCIA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El defensa del Valencia Carlos Marchena ha asegurado, en declaraciones a Canal 9, que recoge Europa Press, que "no tenía intención de hacer daño" a Arizmendi en la jugada que supuso su expulsión en el partido de Copa del Rey ante el Deportivo de La Coruña.

El jugador explicó que en la entrada que le hace al delantero del Depor y en la que golpea con el brazo en la cara del ariete fue "un lance del juego" en el que va a por la pelota. "No era mi intención hacer daño. Choqué contra él y le pido disculpas. No quise en ningún momento dañar al contrario", apuntó.

El central sevillano quiere zanjar futuros enfrentamientos y pedir disculpas al deportivista Arizmendi. "No quiero polémicas. Miro mi jugada y me miro a mí. Siento mucho la jugada y me alegro, sinceramente, de que no se hiciera daño", concluyó el zaguero, que ha recibido una sanción de tres partidos de suspensión por su acción.