De Marcos: "A Llorente se le echa de menos siempre porque es el mejor del equipo"

Actualizado 06/12/2011 21:58:49 CET

BILBAO, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Athletic Club Óscar de Marcos ha comentado sobre la baja del internacional Fernando Llorente que al delantero se "le echa siempre de menos" cuando no juega, porque es "el mejor del equipo" de Marcelo Bielsa.

"Es el jugador franquicia, pero tenemos la suerte de tener a un jugador como 'Toque' para sustituirlo. Toquero es muy importante también, no tuvo ocasiones claras por culpa del equipo y ya ha demostrado que algún 'golito' puede enchufar", comentó, por su parte, sobre Llorente Ander Iturraspe en rueda de prensa.

Ambos jugadores tenían en mente el próximo partido de Copa del Rey ante el Oviedo, que disputarán este jueves y para el que todavía no se conoce el once titular. "Con Marcelo Bielsa hasta última hora no sabemos quién va a jugar, pero estamos todos preparados y con ganas de jugar la Copa y para nosotros es muy importante y si tenemos que jugar los mismos por mi encantado", se sinceró De Marcos.

"El partido no va a ser nada fácil, aunque sean de Segunda B. Hemos estado jugando amistosos contra equipos de esta categoría y en su casa en muy difícil ganar", comentó el '10' del Athletic. "Hay que sacar un buen resultado, no nos lo van a poner fácil e intentaremos hacerlo lo mejor posible, y volver con una victoria y la eliminatoria encaminada", añadió el delantero rojiblanco.

En este sentido, Iturraspe incidió en que lo primero que tienen que hacer es "meter el primer gol y a partir de ahí jugar la eliminatoria y sentenciar, que sería lo ideal". "No nos podemos confiar, el Oviedo viene de una buena racha y sabemos que es difícil, pero intentaremos ir con todo", advirtió.

SOBRECARGA DE PARTIDOS

Además, no se molestaron por el calendario de partidos y la cantidad de encuentros que tienen que jugar en los próximos días. "Lo bueno de estar en todas las competiciones es que cada tres o cuatro días tienes un partido", señaló De Marcos, quien puntualizó que "sobre todo, si no salen bien las cosas, tener un partido tan seguido es motivador, tener otra oportunidad ahí cerca nos da confianza".

"Preferimos jugar muchos partidos antes que entrenar, porque la carga de partidos es importante para un jugador para coger ritmo. Cuando no tienes mucho protagonismo estas deseando tener esa oportunidad para hacerlo bien y los habituales intentamos jugar todo y hacerlo bien", recalcó Iturraspe.

Por último, el '8' comentó las peculiares características del balón. "Personalmente no me ha disgutado, es muy ligero, en el aire hace cosas un poco extrañas y para los porteros es un pequeño marrón", concluyó.