Mendilibar (Osasuna): "El árbitro no estuvo fino y sabía lo que hacía"

Actualizado 01/04/2012 0:32:04 CET

PAMPLONA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de Osasuna, José Luis Mendilibar, afirmó que el árbitro Muñiz Fernández "no estuvo fino" en la derrota de su equipo ante el Real Madrid por 1-5 y añadió que "sabía lo que hacía".

"Siempre que se pierde alguna culpa tiene que tener el entrenador. Es el que elige. Hasta ahora los cambios habían salido bastante bien, pero este partido no. No hemos sabido estar y hemos tenido muchas dudas y pueden ser debido al cambio de sistema", dijo Mendilibar.

"En el segundo tiempo hemos entrado mejor y con el 1-3 parecía que nos podíamos meter en el partido. Nos pitan una falta y el portero está poniendo la barrera, que sí, que no, pero nos meten el cuarto y se acaba todo", manifestó el técnico rojillo.

"Ahí ya se acabó todo. Ha sido un partido que no esperábamos que fuer así, pero no hemos estado. La expulsión, no tengo ni idea", dijo Mendilibar sobre la tarjeta roja que vio al comienzo del duelo. "Levanto los brazos, pero no digo absolutamente nada", afirmó.

"Directamente me ha señalado y me ha dicho que fuera a la grada. ¡Qué se le va a hacer! No obstante, el Madrid ha sido mucho mejor que nosotros, pero el árbitro tampoco ha estado fino y sabía lo que hacía", finalizó Mendilibar.