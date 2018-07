Fútbol.- Mourinho, esquivo con la suplencia de Ramos: "¿Es que Varane no tiene derecho a jugar?"

Actualizado 22/09/2012 15:47:16 CET

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, evitó hablar en rueda de prensa antes del choque ante el Rayo, encuentro que se disputará este domingo en Vallecas (21.30 horas), sobre la suplencia de Sergio Ramos ante el Manchester City, justificando y preguntando por qué el francés Raphael Varane "no tiene derecho a ser titular".

"¿Es que Varane no tiene derecho a jugar? No entiendo la tendencia de la prensa de hablar sobre quien no juega, en lugar de hacerlo de quien sí lo hace. Repito que no tengo problemas en responder por qué decidí que jugara Rapha en lugar de Sergio, porque mis decisiones siempre están justificadas, pero es curiosa esa tendencia que tenéis de hablar de quien no juega", expresó Mourinho.

Ante el Manchester City, el técnico madridista sorprendió a todos al incluir en el once inicial al francés Raphael Varane en lugar de Sergio Ramos, decisión que el entrenador no quiso comentar. "Repito, valoraría mi decisión sobre Sergio Ramos con placer pero, si me permites, te pregunto por qué no se habla ahora de Varane. Hace una semana sólo se comentaba la frustración de Varane. ¿Cómo un talento como él está en el Real Madrid y no juega?, preguntabais", dijo.

"Rapha es un niño de 19 años que ha jugado ante el City un partido de máxima responsabilidad y ha realizado un trabajo fantástico y ahora no se habla de él. Yo te respondo con placer tu pregunta sobre por qué no jugó Ramos pero respóndeme tú primero por qué no se habla de Varane", contestó Mourinho.

Además, y en esta misma línea, el de Setúbal esquivó la pregunta sobre el actual papel de Ramos en su Real Madrid. "En este momento no puedo definir el papel de Sergio porque no ha jugador el último partido. Si me pides un análisis, sólo lo hago del último partido", afirmó.

"Sólo puedo decir que ante el City, tanto Pepe como Varane han hecho un partido fantástico, súper concentrados y haciendo todo muy fácil. Es verdad que encajamos dos goles, pero en ninguno tuvieron mis centrales la culpa. El primero es una contra que los laterales estaban adelantados y el centro del campo descolocado y, en el segundo, Kolarov ni quería meter gol. Fue un centro raso", explicó el entrenador.

Como conclusión, Mourinho no desveló quién será el titular junto a Pepe ante el Rayo este domingo. "Los jugadores aún no saben quien va a ser titular ante el Rayo, por eso no puedo decirlo públicamente sin que ellos lo sepan antes", expresó.

"ME HA GUSTADO LO QUE HE VISTO EN LOS ENTRENAMIENTOS".

Por otro lado, el entrenador madridista, que acusó directamente a sus jugadores tras la derrota en Sevilla de falta de compromiso, afirmó haber notado una mejoría esta semana. "Veremos si los futbolistas están más centrados en este partido. Me gustó el equipo contra el City y me ha gustado lo que he visto en los entrenamientos hasta hoy. Tengo buenas sensaciones para el partido ante el Rayo pero lo veremos después", afirmó.

"Sin embargo, no creo que el equipo esté totalmente recuperado porque estamos alternando partidos con motivaciones altísimas, con grandes actitudes y ambiciones, con encuentros negativos que no hemos dado la talla. Por eso, mientras no se encadene una serie de partidos jugando al límite, continuarán las dudas", prosiguió el portugués.

En esta línea, Mourinho fue preguntado sobre si ha conseguido ya dar con la tecla de esta motivación. "Ya he dicho que no. Cuando mi equipo no está bien es culpa mía, pero cuando responde positivamente son los jugadores los únicos responsables. Contra el City, encontraron la intensidad física y emocional para conseguir la victoria y es mérito suyo. Tengo la esperanza de que también lo encuentren cada partido", afirmó.

Además, el míster fue rotundo y negó cualquier enfrentamiento en el seno de su vestuario. "¿De qué relaciones difíciles hablamos? ¿Qué conflictos hay en mi vestuario? Parece que eres tú quien sabe mejor que yo lo que pasa. Yo te digo que no hay conflictos en este vestuarios. Nunca", manifestó.

Por ello, el portugués restó importancia a la no celebración del capitán Iker Casillas tras el gol de la victoria de Cristiano Ronaldo en el último partido de 'Champions'. "Cada uno reacciona como reacciona y no tiene nada que ver. Hay goles que yo ni me levanto y que son importantes para mi equipo. En ese partido yo hice lo que hice, y la afición y los jugadores lo mismo, pero lo importante no es eso, lo importante es ganar y la alegría por ganar es la misma aunque no se celebre", concluyó.

VALLECAS SERÁ UNA OLLA A PRESIÓN PARA EL CONJUNTO BLANCO.

Tras un decepcionante inicio liguero, Vallecas no parece el mejor escenario para el reencuentro con la victoria a pesar de que, tal y como reconoce Mourinho, el Real Madrid consiguiera la victoria la temporada pasada. "No sé si ir a Vallecas es un mal estadio para nosotros. Sí es verdad que el año pasado fue un partido muy complicado pero conseguimos la victoria", indicó.

"No me espero un partido fácil, al revés, sabemos que va a ser difícil. Ellos tienen un nivel de motivación y de confianza muy alto, no firman ni el empate. Quieren los tres puntos de la victoria, así que sabemos que va a ser un encuentro muy complicado pero mi filosofía es que todos los son", expresó el entrenador madridista.

En Vallecas, el propio entrenador del Rayo, Paco Jémez, confesó que va a cambiar el esquema de su equipo para intentar derrotar al equipo merengue, decisión que el míster del Real Madrid entiende, respeta y comprende. "Todos los entrenadores tienen el derecho de jugar, plantear y escoger los jugadores que quieren en cada partido", dijo.

"Paco Jémez tiene todo el derecho del mundo de preparar el encuentro ante nosotros como quiera y, si quiere jugar con tres o cuatro defensas, es decisión suya. Pondrá a los jugadores que crea indicado. Yo respeto a todos los entrenadores", continuó Mou.

Por ello, el técnico reconoció que, aunque se prevé un ambiente muy adverso, los tres puntos son muy importantes tras el irregular inicio en Liga". "La victoria mañana es clave porque, a estas alturas, tenemos menos puntos de los que esperábamos antes de empezar", dijo.

"El ambiente va a estar muy caliente porque es un partido entre dos equipos de la misma ciudad y eso se nota, pero esperamos poder repetir lo que hicimos el pasado martes y ganar así el segundo partido consecutivo", afirmó.

Además, cuestionado sobre la posibilidad de que el FC Barcelona pueda estar a 11 puntos antes del encuentro ante los vallecanos, Mourinho fue rotundo. "No me preocupa que el Barça pueda a esta a 11 puntos mañana", afirmó.

Por último, el entrenador del Real Madrid fue comprensivo con la afición madridista y restó importancia a la previsible ausencia de seguidores merengues en Vallecas. "He leído que faltan 5.000 entradas por vender y que no se han vendido todas las entradas que han facilitado al Madrid, pero lo entiendo porque se junta la falta de tradición de nuestra afición de seguir al equipo fuera de casa con la crisis del país", concluyó.