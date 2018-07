Mourinho: "Estamos encantados con el partido, sobre todo por Albiol y Granero"

Actualizado 01/04/2012 0:25:06 CET

PAMPLONA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, habló tras la goleada de su equipo ante Osasuna (1-5), y declaró que tanto la plantilla como él están "encantados" con el partido realizado, señalando sobre todo a "Albiol y Granero", quienes volvían a la titularidad.

"A mí lo que me gusta es que cada jugador que he llamado a jugar, siempre responde. Ante Osasuna era un partido de los más difíciles que nos quedaban y tanto Granero como Albiol, que no jugaban desde hace tiempo, respondieron muy bien", afirmó Mourinho.

"Esto es al fuerza del grupo, la fuerza individual de cada uno de los profesionales. Por eso estamos todos encantados con el este partido que nos salió tan bien. Siempre que un jugador no es titular, que obviamente no siente la alegrías como los que sí lo son, nos alegramos muchísimo y como entrenador les agradezco a los dos el gran partido que han hecho", expresó el entrenador madridista.

Además, el técnico 'merengue' habló sobre las últimas rotaciones que está realizando en el centro del campo. "Cuando me decanto por Khedira es porque es un jugador diferente, que me da otro tipo de cualidades en el partido. En Chipre, por ejemplo, no ha jugado Alonso y me decanté por Sahin. Ante Osasuna, a pesar del buen partido de Nuri, elegí a Granero", dijo.

"Intento hacer las mejores alineaciones posibles de acuerdo con las diferentes características de los jugadores y de los propios partidos. En Chipre sabía lo que me esperaba y elegí a Sahin y ahora escogí a Granero por lo mismo. Afortunadamente en las dos ocasiones nos ha salido bien", explicó el técnico.

MOURINHO CALIFICÓ EL GOL DE BENZEMA DE 'OTRO MUNDO'.

Sobre la plácida victoria ante Osasuna, Mourinho recalcó la gran pegada y calidad que sus delanteros tuvieron en este partido. "Nunca se sabe en cada partido, sabemos como es el fútbol, y que cada partido es un duelo difícil pero que siempre se puede transformar en más o menos difícil", explicó.

"Ante Osasuna, por ejemplo, en una de las primeras oportunidades Cristiano y Karim han hecho un gol que es de otro mundo y después el propio Cristiano ha hecho el segundo en otro espectacular disparo. El equipo ha conseguido adaptarse al juego de Osasuna en ataque es difícil de parar, y después no ha perdido su identidad en el juego ofensivo", afirmó.

"Hemos tenido el balón, hemos buscado salir al ataque y Osasuna, por su parte, ha hecho su gol y después del 1-3 el equipo ha sabido reaccionar, tener la estabilidad mental, y volver a controlar el partido como el primer tiempo", explicó Mourinho.

Por último, el entrenador del Real Madrid habló sobre la falta de acierto que su equipo tuvo a la contra cuando Osasuna se lanzó al ataque. "Si el resultado estuviera 0-0 y el partido cerrado quizá no hubiéramos tenido ni una oportunidad de gol como nos pasó el año pasado", dijo.

"En este partido, como el resultado era 1-3 a partir del 48, ellos han intentado buscar darle la vuelta al marcador, como es lógico, y eso nos ha dado espacio, por eso hemos tenido tantas ocaiones. Cada partido que se juega aquí es igualdado pero esta vez las cosas nos han salido muy bien", finalizó el portugués.