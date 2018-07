Mourinho: "Los jugadores del Real Madrid son los únicos que no pueden forzar tarjetas"

Actualizado 25/11/2011 14:23:13 CET

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El técnico del Real Madrid, José Mourinho, ha reiterado su opinión respecto a que en algunos aspectos disciplinarios existe un doble rasero con el que se mide sólo a su equipo, que, en su opinión, es "el único que no puede forzar tarjetas".

Mourinho volvió a sacar este asunto al ser cuestionado por la posibilidad de que Xabi Alonso pueda forzarla este sábado en el derbi para alcanzar la quinta del ciclo y cumplir la sanción ante el Sporting, asegurándose su presencia el clásico del 10 de diciembre.

"Hay dos cosas en el tema de las amarillas. Una, que todos los partidos son igual de importantes y el del Sporting no será diferente al del Barcelona, son tres puntos. Por otro lado, los jugadores del Real Madrid son los únicos que no pueden forzar tarjetas, no les está permitido. Por esas dos cosas están fuera de cuestión, cuando llegue la quinta llegará", sentenció.

Por lo que se refiere en concreto al tolosarra, que este viernes cumple 30 años y se encuentra en la plenitud de su carrera, Mourinho sólo tiene elogios: "Xabi Alonso es un jugador muy importante y por eso juega tanto, prácticamente siempre. Se siente bien y fuerte, muchas veces la edad biológica no es importante y está con confianza".

"Insustituible no lo quiero decir, no quiero llegar hasta ahí, pero sí es un jugador importante, en el campo y fuera. Un hombre con mucha experiencia, equilibrado, conoce mucho el fútbol, es un hombre, no un chico. Le he dicho bromeando que como yo voy a entrenar unos 30 años más ya nos encontraremos por ahí como entrenadores", valoró.

También tuvo alabanzas para su dupla de delanteros, Higuaín y Benzema, que atraviesa un gran momento y le 'obliga' a tener que elegir. "Que continúen así hasta el final, quiero este problema hasta el final. Son dos jugadores fantásticos, que están los dos en un estado de forma increíble. Sí son fantásticos, pero uno está en buena forma y otro en un momento menos bueno no hay duda, cuando los dos son muy buenos y están en un momento físico y técnico bueno crean dudas. Pero ésa es la duda que quiero, no que estén los dos muy mal y tenga que optar por uno o por Joselu o Morata. Me pueden crear una duda, pero me alegro de tener esa duda", sentencia.

Además, al ser cuestionado sobre si le gustaría contar con el colombiano Falcao en sus filas, fue igual de contundente: "Tengo a los dos mejores. Obviamente, Falcao es muy bueno, como otros, pero si me preguntas qué delantero centro me gustaría tener la próxima temporada serían Higuaín y Benzema", aseguró.

KAKÁ VOLVERÁ EL MARTES A ENTRENARSE CON EL GRUPO.

En otro orden de cosas reiteró que Kaká está recuperado de su lesión y que sólo le falta dejar atrás unas "pequeñas sensaciones" que todavía tiene. "La fase inicial del entrenamiento la hace dentro y por eso no le veis, pero luego sale al campo y pienso que el martes estará entrenado con el equipo", anunció.

Finalmente, preguntado por un periodista de Turquía, elogió a Sahin y Altintop, contento por su buen partido del martes ante el Dinamo de Zagreb, aunque adelantó que "ninguno será titular" ante el Atlético.