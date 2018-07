Fútbol.- Del Nido: "No comprendo como un colegiado puede cometer un error del nivel que se cometió con Reyes"

Actualizado 10/12/2012 15:52:05 CET

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Sevilla FC, José María del Nido, ha asegurado este lunes que no comprende la expulsión de José Antonio Reyes el pasado viernes en el encuentro ante el Espanyol a cargo del colegiado Muñiz Fernández, y además recalcó que la confianza en José Miguel González, 'Míchel', es "absoluta".

"No lo comprendo. Jamás me veréis (a los periodistas) criticar a un colegiado porque es un ser humano que se puede equivocar, pero no alcanzo a comprender como puede cometer un error del nivel que se cometió el otro día y sus compañeros que están al lado, no le llaman la atención y le dicen, señor colegiado que ha pitado usted que saque la falta", aseguró Del Nido en declaraciones recogidas por la web del club tras su visita a la Ciudad de los niños de San Juan de Dios en Alcalá de Guadaira.

Además, subrayó que todos estaban "indignados" porque es incomprensible. "Se puede ver una mano o no, pero que se pite una jugada para que se saque una falta y que se crea que no se ha pitado es incomprensible, pero bueno, pasa en el fútbol. Nos estamos jugando mucho y entiendo incomprensible que ese tipo de error se pueda dar. Seguro que si el comité lo permite estará en los próximos partidos a disposición del entrenador", dijo.

Por otro lado, pese a la mala racha, el máximo dirigente del club sevillista insistió en que la confianza en el técnico es "absoluta". "En el club no nos hemos planteado en absoluto la posibilidad de cuestionar al entrenador. Cuestionamos los resultados que estamos teniendo, que el equipo no tiene seguridad continuada en su juego, y buscamos soluciones para ello, pero el entrenador no está cuestionado. No es algo que se baraje, tiene absoluta confianza", apuntó.

En este sentido, Del Nido afirmó que en principio no se van a realizar fichajes en el mercado invernal. "No nos lo hemos planteado porque la situación no nos permite hacer ninguna incorporación. En segundo lugar no hemos tenido la petición de que se tenga que reforzar ninguna línea y en tercer término todavía queda mucho tiempo para hablar de incorporaciones, porque estamos a un mes vista. No sabemos si va a haber salidas o no, el mercado será el que marcará si hay salidos o entradas", señaló.

Sobre la eliminatoria de la Copa del Rey ante el Mallorca, el presidente sevillista espera que el equipo dé "lo máximo". "Es una competición en la que hemos demostrado estar muy bien en los últimos años", apuntó, recalcando que desea "lo mejor" a Joaquí Caparrós, con el que habla "de forma asidua", pero a partir del "día siguiente" al partido con el conjunto hispalense.