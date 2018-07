Onieva: "Calderón sólo tiene dos opciones: convocar elecciones o que las elecciones le convoquen a él"

Actualizado 26/01/2007 20:12:59 CET

Considera "vergonzoso" que Fernando Fernández Tapias se vea como el máximo rival de Calderón a la presidencia Cree que el voto por correo "no debería contarse" porque "hay demasiadas dudas".

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El que fuera vicepresidente económico del Real Madrid con Lorenzo Sanz como presidente, Juan Onieva, consideró hoy "vergonzoso" que Fernando Fernández Tapias considere que una vez se recuente el voto por correo él debería ser el nuevo presidente, ya que sería la candidatura de Juan Palacios la ganadora, y piensa que ese voto por correo "no debería contarse" porque "hay demasiadas dudas" y que Ramón Calderón está obligado a convocar elecciones.

En una entrevista que publica hoy el diario As, Fernández Tapias considera que "si hay 10.500 votos y tú tienes 3.700 y Villar Mir algo más de cuatro mil, pues entonces, sumada nuestra ventaja en el presencial, salen las cuentas", por lo que se ve futuro presidente.

Además, acusa a Calderón de no tener "ni idea de dirigir una empresa" y cree que el actual presidente ya sabe que él será su rival a batir, manifestaciones que han molestado a Juan Onieva, que aprovechó un receso durante una clase magistral del Master de Derecho Deportivo Internacional, organizado por el Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE) y el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), para responderle.

Así, calificó de "vergonzoso" lo dicho por Fernández Tapias, considerando que las declaraciones "son escandalosas" y que "rozan la calumnia".

Además, el ex directivo de Sanz ha reconocido que "si se cambian los Estatutos" presentará su candidatura y cree que la cita de los socios con las urnas podría ser en mayo o junio. "Ramón Calderón sólo tiene dos opciones: Convocar elecciones o que las elecciones le convoquen a él".

Onieva se quejó de que los actuales estatutos son "un mecanismo institucional de fraude que no garantiza el voto secreto y libre" y, por ello, considera que el voto por correo "no debería contarse" porque "hay demasiadas dudas" y no está "garantizado" ese voto secreto y libre.