Pardeza: "No nos preocupa demasiado el Barça"

Actualizado 01/04/2012 0:35:49 CET

PAMPLONA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director deportivo del Real Madrid, Miguel Pardeza, se mostró satisfecho de la victoria de su equipo ante Osasuna en el Reyno de Navarra y destacó que no les preocupa "demasiado" lo que haga el FC. Barcelona en sus respectivos partidos.

El directivo madridista resaltó la importancia del resultado en un campo históricamente complicado para los merengues. "El año pasado perdimos aquí y el anterior empatamos. El Sadar nos resulta campo difícil porque el público aprieta y no son fáciles de sobrellevar", indicó en declaraciones a Canal + recogidas por Europa Press.

Pardeza siguió elogiando a sus futbolistas e hizo hincapié en la "bella factura" de algunos de los goles que el Real Madrid marcó a los 'rojillos'. "Han sido todos los goles buenos. El de Benzema y el de Cristiano son obras de arte, meritorios y de bella factura. Lo más importante es que nos han servido para llevarlo más o menos de forma desahogada", subrayó.

"Nos ha salido todo muy bien. Osasuna está haciendo buena temporada, grandes rivales han caído aquí y veníamos de jugar 'Champions' con el desgaste adicional que eso conlleva. A priori se trataba de un partido comprometido", admitió.

Pese al optimismo, el director deportivo blanco no quiere que los suyos se relajen. "Los encuentros que vienen van a seguir siendo complicados. Intentamos mantenernos siempre en calma, concentrados en el día a día para conseguir nuestro objetivo. Estamos en una buena dinámica y tenemos que mantenerla", añadió.

Por último no quiso entrar en la polémica del tanto anotado tras el saque de una falta por Cristiano Ronaldo y en que los futbolistas de Osasuna reclamaron que el árbitro no había pitado nada. "No lo he visto, no sabía que estaba protestando y luego no vi nada", concluyó.