Parreira: "El problema de Inglaterra es que no tiene a nadie en los grandes equipos extranjeros"

Actualizado 25/11/2007 17:42:05 CET

DURBAN (SUDÁFRICA), 25 Nov. (EP/AP) -

Carlos Alberto Parreira, ex seleccionador de Brasil, situó el problema del combinado nacional inglés en "la ausencia de jugadores ingleses en los grandes equipos de las ligas extranjeras".

De esta forma, el seleccionador que ganara con la 'canarinha' el Mundial de Estados Unidos, quiso rebatir la corriente de opinión que situaba el estrepitoso fracaso de Inglaterra en el exceso de jugadores extranjeros en la Premier League. "A los jugadores brasileños les ayudó mucho jugar fuera y el equipo nacional salió beneficiado de ello", comentó.

Estas declaraciones de Parreira llegaron en medio de la reflexión en la que vive sumido el mundo del fútbol inglés, después de la dolorosa derrota frente a Croacia por 2-3, un resultado que les apeó de la próxima Eurocopa del próximo año, que tendrá lugar en Austria y Suiza.

"Creo que para la selección de Inglaterra, y en general para cualquier país, sería beneficioso contar con jugadores en otras grandes ligas. Ganarían experiencia y les ayudaría a poder desarrollar otro estilo de juego", dijo Parreira.

Así, Parreira hizo referencia a sus compatriotas, que comenzaron a llegar a Europa de forma más extendida desde la década de los ochenta. "Ayuda mucho a los jugadores. Cuando se van a otras ligas, no me molesta, porque sé que se convertirán en mejores jugadores", explicó el ex seleccionador brasileño.

"Se hacen más organizados, aprenden a jugar en equipo, a luchar por el esférico e ir detrás de él. Si ahora le pides a un jugador brasileño defender en zona o marcar al hombre, lo hacen. Saben hacerlo todo. Todas estas cosas ayudan a los jugadores y, por tanto, a las selecciones nacionales", analizó Parreira, que dejó el cargo al frente de la 'canarinha' tras la temprana eliminación en el pasado Mundial de Alemania.

Para explicar mejor su punto de vista, Parreira escogió el ejemplo del mediocentro del Liverpool Steven Gerrard, unos de los jugadores ingleses de mayor repercusión en el fútbol mundial. "Recuerdo que cuando el Liverpool ganó la Liga de Campeones, todos los equipos de Europa le querían", expuso.

"Todos le querían, pero él (Gerrard) prefirió quedarse en casa. Y no le culpo por ello, porque en ningún sitio se paga mejor que en la Premier League. Esa es otra de las razones por las que los jugadores ingleses no se van al extranjero", sentenció Parreira.