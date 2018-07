Pepe León dice que Antonio Tapia "no ha fracasado en el Betis aunque le faltó un poco de suerte"

Actualizado 27/01/2010 15:58:43 CET

SEVILLA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Betis, José León, aseguró hoy que el anterior entrenador heliopolitano, Antonio Tapia, "no ha fracasado", pese a haber sido destituido sino que, en realidad, "le faltó un poco de suerte" en su labor.

El dirigente, que asistió hoy a la presentación del sucesor en el cargo de Tapia, Víctor Fernández, consideró que la marcha del cordobés "ha sido un cambio obligado por la situación deportiva" del equipo.

"Creemos que le vamos a dar la dirección del equipo a un hombre experimentado, que conoce la casa y el fútbol actual, porque nunca ha dejado de estar dentro del deporte de este país. Tenemos en él toda la confianza y, por eso, le hemos elegido para que dirija el club hasta final de temporada y consigamos lo que todos deseamos, que no es otra cosa que el ascenso a Primera División", aseguró León.

De todos modos, defendió el trabajo realizado por Tapia. "No podemos decir que haya sido un fracaso. Ha trabajado con sus ideas, pero en el fútbol hace falta también un poco de suerte y pienso que él, quizás, no la ha tenido ya que si no, no estaríamos en la situación en la que estamos", subrayó.

Además, al mandatario se le cuestionó si está de acuerdo con que el Betis, que acumula ya 24 entrenadores en menos de 18 años de mandato de Lopera,se ha convertido en una entidad que 'devora' a sus técnicos.

"El Betis es un club que siempre debe estar en los puestos más altos y, a veces, se le exige a los profesionales más de lo que, realmente, se tiene para que puedan desarrollar su labor. Pero el Betis es un club muy fuerte que devora no sólo a entrenadores, porque jugadores que hemos firmado con mucha vitola, luego no han funcionado. Estoy convencido de que, con el nuevo entrenador, los aficionados van a cambiar y esperamos que se conviertan en quienes nos van aupar para conseguir el objetivo que tenemos este año", concluyó.