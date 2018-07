Pepe Mel (Betis): "Nuestra pegada nos ha faltado hoy"

Actualizado 10/12/2012 1:08:00 CET

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El técnico del Betis, Pepe Mel, ha lamentado la falta de "pegada" del conjunto verdiblanco en la derrota ante el FC Barcelona (1-2) al tiempo que ha asegurado que el Betis de la primera mitad, donde dejó jugar a los de Tito Vilanova, no fue el que esperaba.

"Durante 50 o 60 minutos hemos estado mejor, sabíamos que necesitábamos un desgaste y luego nuestra pegada que normalmente es buena nos ha faltado hoy", señaló tras el partido en el Benito Villamarín.

Sin embargo, Mel apuntó que antes de las ocasiones desperdiciadas por sus pupilos no cumplieron lo hablado para intentar sorprender al Barcelona. "Es mérito del Barça y luego creo que teníamos el chip del partido ante el Madrid y no tiene nada que ver. Luego lo hemos entendido mejor, les hemos presionado arriba y bajan a la tierra, son más amables. Hemos tenido tres palos y me ha gustado más", afirmó.

"La primera jugada nos ha marcado y nos ha atemorizado llegar tarde al balón. Sabíamos que Busquets se metería entre los dos centrales y que jugarían con tres defensas, pero no esperaba que mi equipo pensara que era mejor defender cerca de nuestro portero", añadió.

Por ello, el técnico bético insistió en que el Betis de la primera mitad no era reconocible. "Yo no reconocía a mi equipo ni era lo que habíamos hablado. La clave está en el primer balón, no hemos ido a presionar y tienen el balón durante unos minutos y te asustas", indicó.

"Después lo hemos entendido mejor, contra el Barça puedes ganar o perder pero solo se puede ganar si les pones en aprietos, si haces que se preocupen en defensa. En el segundo tiempo ha salido el Betis que queríamos, el que aprieta arriba y le pone en aprietos al rival", finalizó.