Fútbol.- Pochettino, sobre Víctor Ruiz: "No tengo alegría porque se vaya un jugador importante"

Actualizado 26/01/2011 16:02:45 CET

El entrenador del RCD Espanyol, Mauricio Pochettino, ha asegurado que la negociación con el Nápoles por el traspaso del defensa Víctor Ruiz no ha provocado ni "nervios" ni "intranquilidad" en la plantilla, pero ha manifestado que no le alegra la salida de un jugador básico en su esquema.

"Es obvio que no tengo alegría porque se vaya un jugador que ha sido importante en el último año", manifestó el técnico argentino, quien no obstante aseguró entender la situación económico del club, que obliga a vender un jugador. "No me preocupa, tenemos gente detrás que vienen apretando fuerte. La salida de Víctor nos da lugar a que jugadores del filial tengan posibilidades", comentó en rueda de prensa.

En este sentido, añadió que es una situación que a su parecer no ha creado "ni nerviosismo ni intranquilidad". "Trabajamos con la misma ilusión que semanas atrás. Y por lo que hace a Víctor está entrenando como siempre, la plantilla lo está viviendo con naturalidad", explicó sobre cómo vive la plantilla la negociación abierta por el central catalán.

Por otro lado, afirmó que el "único" objetivo que tienen en mente es "ganar" los tres puntos contra el Villarreal en Cornellà-El Prat. "El gran valor que tenemos es que la plantilla sólo piensa en el próximo partido, donde hay tres puntos en juego que nos permitirán mantenernos donde estamos y estar más cerca de otros objetivos", señaló.