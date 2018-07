El presidente del Recreativo dice que "el papel de la afición será vital" en el partido ante Osasuna

Actualizado 10/12/2008 15:35:57 CET

Francisco Mendoza, presidente del Recreativo de Huelva señaló hoy que "el papel de la afición será vital" para sacar adelante el encuentro liguero que disputarán el domingo, los onubenses, ante el CA Osasuna, rival directo en la lucha por la permanencia.

Y es que el 2-3 logrado en la pasada jornada en Son Moix ha elevado la moral del cuadro albiazul, como bien sabe su máximo dirigente. "Cuando se gana, y más como se hizo en Mallorca, está claro que uno se siente mucho mejor y que los ánimos son otros. Este equipo está dando buenas sensaciones a pesar de los malos resultados desde desde hace varias semanas y la victoria ha venido a confirmar que la mejoría era evidente", precisó.

El mandatario, que agradece el apoyo de la afición pone, además, su cargo a disposición de los seguidores recreativistas, aunque resta importancia a algunas críticas recibidas.

"Yo soy presidente porque así lo afición lo quiere. El día que no quieran que yo no esté representando a este club me iré sin ningún problema, eso lo tengo muy claro. La afición del Recreativo siempre ha tenido hacia mí, salvo raras excepciones, un comportamiento exquisito y en cualquier momento se puede perder los nervios, no pasa nada porque yo también los puedo perder", precisó.

Pero, por encima de eso, Mendoza se centra en el choque contra los navarros, consciente de que serán más que 3 puntos los que estarán en juego. "El domingo nos jugamos mucho ante un rival directo en la lucha por el descenso y, por eso, le pido al público el máximo apoyo con sus jugadores. Ya es hora que la afición pueda disfrutar con el equipo de una victoria en casa esta temporada. La afición tiene un papel muy importante, tiene que ser el jugador número 12. Luego al final del partido cada aficionado que se exprese como crea, pero durante el partido debemos apoyar al equipo y perdonar los posibles errores", recalcó.

En resumen, el presidente está convencido de que el Recreativo terminará saliendo de los puestos de descenso, aunque advierte que para ello será preciso sufrir y luchar sin descanso. "Hay clubes en Primera División que están en plena ley concursal y, partiendo de esta base, es donde debemos trabajar con mucha cabeza. No se puede hacer barbaridades en el mundo del fútbol y gastar un dinero que es insostenible luego poder asumirlo en fichajes", sentenció.