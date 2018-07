Robben cree que, tras la marcha de Robinho, "quizá haría falta algún jugador más de banda"

Actualizado 22/09/2008 17:25:37 CET

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista holandés del Real Madrid Arjen Robben considera que tienen "un equipo bueno, con mucha calidad, igual que el año pasado", aunque cree que, con la marcha de Robinho, "quizá", necesitarían algún jugador "más por banda".

Robben, que ayer suplió a Raúl en el minuto 70, se mostró contento de tener ahora más opciones. "Quiero jugar mucho y ser importante. Robinho se fue y quizá necesitamos a algún jugador más por las bandas. Ahora tengo que jugar más, pero está bien", destacó.

Al internacional no le "presiona" saber que es de los pocos extremos puros del equipo, y entiende no ser titular. "Prefiero descansar un partido que lesionarme para tres o cuatro semanas. A veces es mejor descansar porque este año quiero jugar muchos partidos y no quiero lesionarme otra vez", expresó.

Pero sí cree que sería bueno que viniera algún refuerzo. "Quizás sí, pero vamos a ver porque sería en invierno. Tenemos un equipo bueno con mucha calidad y para mí es igual que el año pasado", indicó.

El holandés considera que según pasen los partidos el equipo irá a mejor y destacó que ahora están "en mejor forma que los primeros dos encuentros". "Sabemos que tenemos que jugar ahora tres en siete días y es difícil, necesitamos de todos los jugadores. Queremos ganar los tres y nada más", añadió sobre los duelos ante Sporting, Betis y Zenit.

Robben, que sabe que el Sporting el miércoles no les pondrá las cosas fáciles, porque "no es normal meter seis goles", como logró anoche el FC Barcelona en El Molinón, se mostró partidario de variar sistemas, como sucedió anoche.

"Es otra opción. Podemos jugar con tres o cuatro arriba y dos pivotes, con dos bandas o con una y tres centrocampistas. Pero cuando juegas con dos bandas necesitas disciplina en defensa porque sólo quedan dos pivotes en el centro del campo", avisó.