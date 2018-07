Carmona (Barcelona): "Llegar como ganadores nos tiene que dar tranquilidad"

Actualizado 02/09/2011 15:31:52 CET

"Estamos para competir pero no en nuestro mejor momento"

BARCELONA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona Alusport, Marc Carmona, ha asegurado este viernes que el hecho de afrontar esta temporada como gran triunfador en la pasada, cuando ganaron la Liga, Copa del Rey y Copa de España, les hace afrontar esta Supercopa de España con la "tranquilidad" necesaria y sin ninguna presión añadida por el hecho de poder ser considerados favoritos, ya que ha asegurado que hace temporada que lidian con este "'cartelito'".

"Hace cuatro temporadas que tenemos colgado este 'cartelito' cuando sabíamos que otros eran mejores. El año pasado respondimos con madurez y naturalidad y asumiéndolo en los momentos difíciles e importantes, y el equipo siempre dio la cara. Llegar como ganadores nos tiene que dar tranquilidad. No creo que tengamos una presión que reste nuestro rendimiento", manifestó Carmona en rueda de prensa.

Carmona, uno de los técnicos más veteranos y expertos del panorama español, comentó que llegan a la cita listos pero no en su mejor momento, si bien no pondrán como excusa en caso de derrota el hecho de haber tenido menos tiempo de preparación. "Tenemos buenas condiciones para estar a la altura de la exigencia de un equipo como ElPozo y estamos muy ilusionados por comenzar a competir y tener la adrenalina de la primera competición. Estamos a nivel para competir pero no estaremos como de aquí a un par de meses", señaló.

En este sentido, explicó que de las competiciones que tienen por delante ésta es la que más lejos les pilla de su mejor forma física. "Es la segunda vez que participamos. La afrontamos en la cuarta semana de preparación y no hace falta decir que no estaremos ni mucho menos en nuestro mejor momento", apuntó.

"Es la final que afrontamos estando más lejos de nuestro estado óptimo. Es un hecho, pase lo que pase el sábado no haremos referencia a esto pero es un hecho que llevamos cuatro semanas de trabajo. Dimos prioridad, después de la final de Liga, al descanso merecido de los jugadores. Una semana más de entrenamiento es mucho pero es lo que hemos escogido, y lo asumimos. Pese a esto creemos que podemos hacer un buen partido, y el sábado no perderemos por esto", añadió al respecto.

Por otro lado, el preparador azulgrana aseguró que enfrente tendrán a un equipo muy diferente al de la pasada temporada, pero que seguirá siendo ElPozo. "Han cambiado jugadores muy importantes, que lo han ganado todo, pero han fichado bien, juventud, hambre y calidad. Tiene mucha calidad ofensiva y tendremos que estar preparados como siempre. Llevan una semana de trabajo más y veremos cuanto de diferente es. Seguro que será diferente pero no significa que sea mejor o peor. Lo veremos el sábado en la primera toma de contacto", aseveró.

En cuanto a la presencia del capitán Javi Rodríguez, aseguró que estará en pista y que "es alta total". "Jugó sus primeros minutos, viene de una operación de tobillo importante y le faltará ritmo pero es alta al cien por cien y cuento con él a tope", aseguró.