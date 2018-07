San José (Athletic Club): "David Navarro se merece un Óscar por el teatro que hizo"

Actualizado 28/02/2011 15:18:32 CET

El defensa del Athletic Club Mikel San José ha criticado este lunes en Lezama la reacción del jugador del Valencia David Navarro en San Mamés donde, tras propinar un codazo a Fernando Llorente, "hizo un teatro, que se merece un Óscar".

San José aseguró que "todos" en el equipo comparten el enfado de Fernando Llorente. De este modo, criticó que la actitud del central del Valencia durante todo el partido "no fue buena". "A parte de dejar a dos jugadores sangrando, hizo un teatro que casi se merece un Óscar, ironizó.

"Lo hizo bastante bien ya que el árbitro a todos nos decía que había sido un cabezazo", señaló San José, que indicó que cuando Muñiz Fernández haya visto las imágenes se dará cuenta de que "se equivocaba", apuntó.

El central rojiblanco aseguró que lo que más le molestó fue la actitud de Navarro porque el fútbol es un deporte de contacto y se puede "escapar un codazo, pero en ese momento todo jugador tiene que dar la cara, y él se echó al suelo", lamentó. "Por eso digo que casi se ganó un Óscar", reiteró.

Por otro lado, reconoció que tras haber encajado tres derrotas seguidas, el equipo está "triste" y "con ganas de que llegue el partido del miércoles para dar la vuelta a la situación", aseguró.

"Tuvimos una buena racha, y ahora hemos cogido una mala, pero el equipo está dando la cara, no se está mereciendo estas derrotas", lamentó San José, que aseguró que el equipo afrontan los dos partidos que disputará esta semana frente a Zaragoza y Sevilla "con la clara intención de traer los puntos", aseguró.

San José confía en que La Romareda se le dé el miércoles igual de bien que la pasada temporada, cuando anotó el primero gol de la victoria rojiblanca por 1-2. "No estaría nada mal, ojalá se repita porque llevo tiempo sin marcar", señaló.

No obstante, reconoció que no será un partido "fácil" porque aunque el Athletic no tiene "la misma presión que tiene el Zaragoza", los maños "saben de la importancia de los puntos y no van a regalar nada". "Nosotros tenemos que ir a hacer un partido muy serio y a saber que ellos se juegan la vida", advirtió.

El defensa navarro bromeó sobre la posibilidad de que el zaragocista Ander Herrera, que será compañero de vestuario la próxima temporada, les marque un gol. "Igual nos priva de disfrutar el año que viene. Pero no tengo ninguna duda de que Ander lo va a hacer todo por el Zaragoza", aseveró.

Por último, elogió el debut de Óscar De Marcos en el lateral derecho ante el Valencia, y aseguró que "dentro del equipo nadie tenía "duda" de que haría un "buen papel". "Hizo un partidazo, y dejó tranquilo a todo el mundo", concluyó.