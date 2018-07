Sánchez Flores: "El Betis está en un momento peligroso porque ha cambiado la atmósfera a su alrededor"

Actualizado 26/01/2007 15:33:12 CET

VALENCIA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia Quique Sánchez Flores acude con mucha cautela al estadio Ruiz de Lopera porque afirmó que el Betis está "en un momento peligroso porque ha cambiado la atmósfera que había a su alrededor como se vio en el partido contra el Barcelona".

El técnico valencianista manifestó que con el juego y el resultado del pasado miércoles "ha generado ilusión y seguro que esperan afilados al Valencia porque están en una situación comprometida". Sánchez Flores es consciente de "la dificultad del encuentro", pero destacó que el Valencia está "maduro y fuerte".

El madrileño recordó que a su equipo no le ha ido bien cuando ha pensado que el partido era fácil. "Vamos con mucha precaución porque el Betis es un equipo mejorado, parece más alegre y viene de empatar con el líder", reiteró.

Sánchez Flores destacó que su rival del domingo "individualmente tiene cosas interesantes". El equipo que entrena Luis Fernández cuenta con "jugadores desequilibrantes y también con peligro en jugadas a balón parado con los lanzamientos de Assunçao".

El Valencia llega a Sevilla con el aval de seis victorias consecutivas en la Liga. "Queremos ser competitivos y sumar puntos", dijo Sánchez Flores. A pesar de la buena racha, el técnico cree que "hay un margen de mejora". "Con esto no quiero decir que se gane desahogadamente, porque hoy en día en el fútbol no lo hace nadie, pero es más fácil corregir sobre las victorias que sobre las derrotas", explicó.

Uno de los atractivos del choque será el regresó de Joaquín Sánchez al que fue su equipo durante seis temporadas. El centrocampista solicitó ayer más minutos, a lo que Sánchez Flores respondió que "a medida que se le saque mayor rendimiento todos estarán más contentos".

El preparador valencianista cree que "lo de Joaquín es un asunto de confianza, que vaya encontrando sus herramientas y las utilice cada vez mejor". "Estoy seguro de que llegará el momento, y sus declaraciones son normales dentro de un equipo", aclaró.

El técnico recordó que Joaquín llegó al Valencia en verano y ha necesitado de una "adaptación física, mental, futbolística, al estilo y a la convivencia" de su nuevo equipo. "Se está esforzando para tenerla y somos comprensivos con él", recordó.

De todas formas, el preparador matizó que él no es psicólogo, en referencia a la charla que tuvo que David Villa por no marcar y que se acabó el domingo. "Lo que he hecho con Villa es algo que entra dentro de la convivencia y la normalidad", indicó.

"CONVOCATORIA OPTIMISTA".

El técnico puede recuperar a varios jugadores lesionados para el partido del domingo. Quique Sánchez Flores calificó a la convocatoria de "optimista porque se recuperan futbolista importantes". Volverán Baraja, David Navarro, Moretti es "una opción" y Vicente "tiene una convocatoria más". "La ausencia de Ayala habrá que confirmarla mañana. pero él hará el esfuerzo máximo por estar", aseguró.

Otra de las dudas con las que cuenta el técnico es la presencia de Albelda que no se ha entrenado durante dos días por una sinovitis en la rodilla. Si mañana se entrena bien, "lo normal es que viaje".

El Valencia está a punto de cerrar la contratación del delantero del Real Madrid Castilla, Mata. Es un jugador que el técnico valencianista conoce de su paso por las categorías inferiores del Real Madrid. "Yo lo incorporé al juvenil de División de honor y hacía pareja de delanteros con Bueno, era un muy buen futbolista".

El entrenador fue preguntado si la dirección deportiva del Valencia le ha pedido algún informe por el conocimiento que tiene del jugador. "Si no me piden opinión no la puedo dar, el informe está ahí, sabéis vosotros más que yo", concluyó.