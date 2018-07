(Previa) El Xerez confía en mantener su liderato ante el animoso Castilla

Actualizado 27/01/2006 16:14:40 CET

El Xerez defenderá mañana su liderato en la Segunda División ante el Real Madrid Castilla, mientras que Levante, quinto, y Nástic de Tarragona, sexto, buscarán sendos triunfos ante Poli Ejido y Tenerife, respectivamente, para intentar colarse en puestos de ascenso.

El cuadro gaditano se desplaza a la capital con la firme intención de defender su primera plaza en la tabla y avalado por los buenos resultados, pues tan sólo ha perdido dos encuentros en lo que va de temporada aunque debe mejorar la imagen que dio la semana pasada con el empate ante el colista de la tabla, el Málaga B.

No obstante, el técnico azulino, Lucas Alcaraz no se fía de los madridistas pues a pesar de ser un equipo del medio de la clasificación, decimotercero, cuenta con muchas virtudes, pese a su irregularidad.

El conjunto andaluz recupera para tan vital encuentro a Autet y Julio Iglesias, tras superar sus molestias físicas. En el Castilla todo apunta a que Soldado podrá ser de la partida, puesto que Cassano ya cuenta con la confianza de López Caro y Ronaldo está recuperado de su lesión.

LEVANTE Y NASTIC, EN BUSCA DE LOS PUESTOS DE ASCENSO.

Por otra parte, el Levante buscará su primera victoria en Santo Domingo ante el Poli Ejido, en un estadio que no se le da nada bien al conjunto valenciano, pero de donde debe sacar algo positivo si quiere optar a los puestos de ascenso.

Los levantinos deberán superar la ausencia de Juanma y Manchev, que ya se ejercitaron con el grupo, pero aún no están listos para volver a la competición.

Los ejidenses, que cayeron la semana pasada ante el Lorca, no pueden permitirse más traspiés si quieren salir de los puestos de descenso al pozo de la Segunda B. Para buscar el triunfo, podrán contar con la presencia en el campo del zaguero Soldevilla, que fichó por el conjunto almeriense esta semana.

Además, el Nástic de Tarragona, sexto, volvió a soñar con el ascenso tras derrotar la semana pasada al Ciudad de Murcia e intentará ratificar dicha condición con un triunfo mañana ante el Tenerife, decimosexto. En el cuadro insular seguirá siendo baja Kirian Rodríguez, que ha eludido el paso por el quirófano, pero aún no está recuperado de la muñeca.

Por último, el colista de la clasificación, el Málaga B, buscará su tercera victoria de la temporada en su estadio ante un Hércules, decimocuarto, que tan sólo cuenta con dos triunfos lejos de su feudo y está en paulatino descenso en su juego.

--PARTIDOS DE LA JORNADA.

Sábado.

Poli Ejido - Levante U.D. Alvarez Izquierdo (C. Catalán). 18:30. Nástic - Tenerife. Perdigones Pacheco (C. Andaluz). 18:30. Málaga B - Hércules. Delgado Ferreiro (C. Vasco). 18:30. Real Madrid Castilla - Xerez. Bernabé García (C. Murciano). 18:30.

Domingo.

Racing de Ferrol - Lorca. Medina Méndez (C. Asturiano). 17:00. Elche - Eibar. Téllez Sánchez (C. Catalán). 17:30. Murcia - Valladolid. Arcas Piqueres (C. Valenciano). 17:00. Albacete - Sporting de Gijón. Hevia Obras (C. Madrileño). 12:00. Recreativo - Ciudad de Murcia. Herráez Prieto (C. Catalán). 17:30. U.D. Almería - Numancia. Pérez Pérez (C. Las Palmas). 18:00. Castellón - Lleida. Martínez Franco (C. Murciano). 17:00.

--CLASIFICACION.

Equipo J G E P GF GC Pts. 1. XEREZ 21 12 7 2 34 18 43. 2. RECREATIVO DE HUELVA 21 11 7 3 33 19 40. 3. REAL VALLADOLID 21 8 10 3 30 22 34. 4. UD ALMERIA 21 10 4 7 28 21 34. 5. LEVANTE 21 9 7 5 30 23 34. 6. NASTIC DE TARRAGONA 21 10 2 9 21 23 32. 7. LORCA 21 8 7 6 26 20 31. 8. SPORTING DE GIJON 21 7 9 5 25 19 30. 9. REAL MURCIA 21 8 6 7 21 19 30. 10. ELCHE CF 21 8 6 7 28 31 30. 11. CIUDAD DE MURCIA 21 7 7 7 23 28 28. 12. ALBACETE 21 7 6 8 22 27 27. 13. REAL MADRID CASTILLA 21 7 5 9 28 24 26. 14. HERCULES 21 6 8 7 24 27 26. 15. RACING FERROL 21 5 10 6 27 28 25. 16. TENERIFE 21 6 5 10 27 35 23. 17. NUMANCIA 21 5 8 8 18 29 23. 18. LLEIDA 21 6 4 11 20 25 22. 19. CASTELLON 21 5 7 9 19 24 22. 20. POLI EJIDO 21 6 4 11 24 31 22. 21. EIBAR 21 4 9 8 16 23 21. 22. MALAGA B 21 4 6 11 14 22 18.