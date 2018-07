Sergio Ramos: "Es básico ganar al Getafe, viene un calendario bastante complicado"

Actualizado 28/02/2007 16:02:04 CET

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sevillano Sergio Ramos, que el domingo confía en regresar ante el Getafe tras la lesión que le ha hecho perderse los dos últimos partidos, tiene claro que el derbi es ahora mismo el partido más importante, por que es "el más cercano", sin olvidarse de que después llega el decisivo ante el Bayern Munich y el clásico en el Camp Nou.

"Viene un calendario bastante complicado, con partidos que a todos nos gusta jugar. Es básico ganar al Getafe, luego viene el Bayern y después el clásico, pero nos tenemos que centrar en el Getafe", recalcó.

Por eso pidió "máximo respeto" para los de Schuster que "están demostrando que son un gran equipo". "Como salgamos relajados..., no hemos conseguido muchos puntos y estamos desando dar una alegría a la afición y que esos tres puntos se queden", deseó, el sevillano.

Además, dejó claro que, pese a la mala racha en casa, siempre prefieren jugar en el Bernabéu: "No hay nada más bonito que jugar con tu afición. Puede que esté un poco disgustada por los puntos que hemos perdido, pero esperemos que este domingo disfruten", confió.

El central aseguró, además, que no cree que estos partidos sean un ultimátum para Fabio Capello. "Todos confiamos en el mister y estamos muy contentos con él, esperamos devolverle la confianza que tiene en nosotros", confía, esperanzado en que no ocurra lo mismo que en el partido de ida.

En el Alfonso Pérez, el 1-0 desató la primera crisis del año, aunque Sergio Ramos le restó importancia. "Hubo una reunión normal para que eso no volviera a ocurrir, pero nadie dio un golpe en la mesa ni nadie, cada uno dio su opinión. Espero que no vuelva a ocurrir", deseó.

En ese partido, el autor del gol fue el central Alexis, uno de los que figura en la agenda del Real Madrid y para el que Sergio sólo tuvo palabras de elogio: "He coincidido con él en la selección y me gusta bastante como persona y jugador. Va muy bien por arriba, está muy bien posicionado y todo lo que sea mejorar, bienvenido sea y más como andaluz que es".

Sin embargo, también defendió a su compañero Fabio Cannavaro. "Desde que está aquí ha aportado muchísimas cosas buenas al equipo. Todos necesitamos un tiempo de adaptación y creo que ya lo ha pasado", consideró.

Igualmente elogió a Cesc Fábregas, que figura en la agenda de su club: "Es un gran jugador, con su edad hay pocos que hagan el trabajo que él hace en el Arsenal. Aquí hay muchos jugadores en el centro del campo, pero si puede aportar cosas mejores a nuestro equipo, que vengan", dijo.

Respecto a la Liga, considera que "no está siendo como las pasadas", ya que la mayoría de equipos pierden puntos, pero no quiere pensar ya en el pasado. "Nosotros no podemos sumar los que ya han pasado así que trataremos de no dejar escapar muchos más. Está claro que no estamos teniendo un equilibro bueno pero esperemos conseguirlo", deseó, considerando que equipos como Sevilla, Getafe, Valencia o Barcelona está fuertes y la competición será "disputada".

Por otra parte, eludió meterse en la polémica entre Betis y Sevilla, al tiempo que aseguró que no le preocupa si el Barça consigue o no la clasificación copera. "Es algo que no me interesa mucho, como sevillano siempre me va a gustar vivir un derbi pero esas movidas no me incumben. Es algo que se vive desde chico, hay mucha rivalidad deportiva y no deportiva, que es lo triste, hay veces que manchan la imagen, pero eso hay que dejarlo al margen y pensar en el partido", dijo sobre el derbi.

"Que gane el mejor, no me preocupa ni uno ni otro. Desgraciadamente no podemos aspirar a esa competición, así que espero que sea un buen partido y que pase el que mejor juegue", concluyó, sobre el duelo de La Romareda.

Finalmente, respecto a su lesión, aseguró que "todo va bien" y que "las expectativas son buenas, todo va como tiene que ir". "Estoy entrenándome, cogiendo la forma y quiero volver al ritmo que tenía antes. Veremos si estamos o no para el domingo, pero estoy contento", concluyó.