Tapia, técnico del Polideportivo Ejido: "Cuando el equipo no juega bien yo soy el máximo responsable"

Actualizado 26/01/2007 19:56:42 CET

EL EJIDO (ALMERÍA), 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El técnico del Polideportivo Ejido, Antonio Tapia, asumió hoy que "cuando el equipo no juega bien" él es "el máximo responsable" de ello aunque, al mismo tiempo, valoró la regularidad que, en su opinión, está manteniendo el conjunto celeste.

Y es que Tapia aludió a los cambios tácticos que planteó en el último partido liguero. "Los entrenadores cometemos fallos y, cuando el equipo no juega bien, tengo claro que soy el máximo responsable y no eludo la responsabilidad. No obstante, en general yo valoro la regularidad que estamos teniendo y estoy contento de la forma en que afrontamos la segunda vuelta", precisó.

Lo cierto es que el Polideportivo marcha décimo, lejos de los puestos de ascenso, aunque Tapia reitera que su "sueño" es subir a Primera con los almerienses.

"Pero --matizó-- siempre he puntualizado que hay que tener en cuenta también las posibilidades de cada uno, y creo que estamos haciendo una buena campaña. Desde luego el primer objetivo son los 50 puntos y mejorar las actuaciones de pasadas temporadas, y creo que estamos en buena disposición de lograrlo", añadió.

Por encima de ello, Tapia insiste en su total compromiso con sus jugadores. "Los conocemos, y sabemos que su intensidad y su compromiso no va a depender de los objetivos por los que luchemos en la segunda vuelta. Estemos donde estemos, seguirán siendo intensos y profesionales".

Por último, el preparador celeste habló sobre el rival liguero del domingo, el Ciudad de Murcia. "Es un equipo bien armado, que está en un buen momento tras superar una racha de seis u ocho partidos malos y que ha recuperado lesionados. Son defensivamente poderosos y en cualquier momento pueden marcar arriba. Lo importante es que nos quitemos un poco la ansiedad y sigamos manteniendo el nivel de intensidad y de seriedad defensiva", concluyó. Cabe añadir que el 'Poli' tendrá en este encuentro la baja del lesionado Eger.