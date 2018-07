Torres: "Hemos empezado de cero y el equipo tiene la moral alta"

Actualizado 27/01/2006 14:27:19 CET

"Siempre es más fácil echar al entrenador que a los jugadores"

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Atlético de Madrid, Fernando Torres, aseguró que el equipo ha recuperado la ilusión desde la llegada del técnico Pepe Murcia al banquillo rojiblanco y confía en que este punto de inflexión sirva al equipo para abonarse a los buenos resultados.

"Desde que llegó el nuevo míster hemos necesitado adaptarnos a su forma de trabajar. Los resultados han sido buenos, la mejoría se ha visto desde el primer día en Sevilla, luego el empate en Copa y la victoria en Liga. Hemos empezado de cero y el equipo tiene la moral alta, no tenemos por qué tener ningún problema", explicó.

"Cuando cambia el entrenador, es como en pretemporada, todos parten con las mismas opciones y la ilusión se renueva. Psicológicamente, el equipo estaba tocado, eso se pierde y todos a trabajar con las mismas opciones", analizó.

El '9' rojiblanco lamentó la política imperante en el mundo del fútbol, por la que el argentino Carlos Bianchi fue despedido hace un par de semanas. "Nunca se sabe qué pasó, lo que le condena son los malos resultados. Siempre es más fácil echar al entrenador que a los jugadores, sólo valen los resultados, que no fueron buenos. Además, la dinámica no mejoraba, no hacíamos nada por cambiarlo y la decisión fue la mejor", indicó.

Torres fue sincero sobre los problemas que tuvieron para adaptarse al sistema del entrenador argentino. "Todos los entrenadores trabajan de la forma que les ha ido bien. Bianchi confía en su forma de jugar porque ha ganado títulos. No nos hemos adaptado a su sistema, ni él a nosotros. Murcia ha hecho un buen trabajo en el filial y debemos adaptarnos, se ha ganado al vestuario y los resultados están ahí, lo importante son los resultados, que son los que te dan o te quitan", aseguró.

El internacional español celebra que Ibagaza y Kezman vuelvan a ser titulares. "El juego del 'Caño' favorece a todo el equipo, nos hace jugar. Además, Kezman aporta goles y trabajo. En un equipo siempre se queda algún gran jugador fuera, y no queremos ser ése. Peter, Maxi y Galletti están jugando muy bien, ahora es difícil elegir un once", comentó.

Por otra parte, reconoció haber atravesado una pésima racha de resultados. "A principio de temporada nos marcamos objetivos altos y cuando las cosas no van bien, se pierde la ilusión y como le ha pasado al equipo, me ha pasado a mí también, pero ahora todo empieza de cero, estoy contento, a gusto, he vuelto a marcar y creo que la segunda vuelta será buena para todos", apostilló.

A pesar de la gran mejoría del equipo, Torres cree que aún deben mejorar. "El objetivo del club era la 'Champions' y vamos decimoterceros. Moralmente, es un palo, este año era muy importante para todos, necesitábamos un cambio. Estamos a tiempo de reaccionar y mirar hacia arriba en lugar de hacia abajo como las últimas semanas", añadió.

"YO TENGO CONTRATO Y QUIERO CUMPLIRLO".

Por otra parte, aseguró que no se plantea salir del club a final de temporada. "He intentado aislarme de los rumores. El presidente tiene derecho a decir lo que quiera. Quiero quedarme y no es el mejor momento para hablar de eso. Lo importante es ganar y salir de esta situación. Yo tengo contrato y quiero cumplirlo, estoy en mi casa y este es mi deseo", sentenció.

El ariete se quejó de la presión a la que les somete la prensa. "Esta podía haber sido una semana tranquila, pensábamos trabajar mejor después de la victoria contra el Zaragoza. Pero entonces sale algo extradeportivo de lo que hablar, no nos dejan una semana para pensar en el rival, siempre hay rumores que desvían la atención", dijo.

Por otra parte, confía en seguir la línea de juego mostrada la semana pasada ante el cuadro maño. "No se puede luchar sólo por la permanencia. Tenemos que demostrar que el de Zaragoza no fue un espejismo, buscar un línea regular. Ahora llegan el Deportivo y el Barça, tenemos que demostrar a la afición que podemos estar en una zona tranquila y a partir de ahí, mirar hacia arriba. Lo perdido no lo vamos a recuperar, pero podemos hacer una gran segunda vuelta", insistió.

El futbolista madrileño destacó las virtudes del rival de mañana, el Deportivo de La Coruña. "Es un equipo bien trabajado como todos los de Caparrós. Sabe muy bien a lo que juega. Nosotros tenemos que saber leer el partido, estar tranquilos con el 0-0 y aprovechar nuestra oportunidad. Con agresividad por necesidad y jugar en casa nos podemos llevar el partido", explicó.

Por último, lamentó la ausencia del canario Juan Carlos Valerón, que será baja de seis a ocho meses. "Es una pena que no pueda jugar Valerón. Para el Deportivo y para todos los que nos gusta el fútbol. Es un disgusto perder a Valerón tanto tiempo", finalizó.