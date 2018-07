Valverde asegura que les "interesa" ganar al Barça en la final de la Copa Catalunya y en el derbi liguero

Actualizado 04/06/2007 18:20:10 CET

BARCELONA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El técnico del Espanyol, Ernesto Valverde, aseguró que saldrán a por la victoria en su doble duelo ante el FC Barcelona, el primero en la final de mañana de la Copa de Catalunya y el segundo, el sábado en el derbi liguero del Camp Nou.

"A nosotros nos interesa ganar mañana y el sábado, y ha sido la casualidad la que ha hecho que juguemos contra el mismo equipo en ambos casos", indicó hoy Valverde en rueda de prensa.

De todos modos, el cacereño reconoció estar un tanto cansado de llevar "quince días hablando del derbi" y apuntó que llegarán a éste decisivo choque con "buenas sensaciones". "Creo que será un partido disputado. El Barcelona nos puede ganar, pero nosotros, también podemos optar a la victoria", afirmó el entrenador españolista, que no se aventuró a realizar ningún pronóstico.

Además, para el ex futbolista no ve "un problema" que ellos quieran "ganar" y aseguró que no será el Espanyol el que le "quite" el título al Barça.

"Nosotros hemos hecho nuestra Liga y ellos, la suya. El hecho de que ahora no dependan de sí mismos es más un debe de ellos que no de lo que pueda pasar el sábado, pero que nadie olvide que también pueden ser campeones", añadió.

De todos modos, Valverde sí recalcó que no pensaba que el conjunto azulgrana desperdiciase su "ventaja en el tramo final". "Lo pensé hasta que empató con el Betis, que era un partido que debían haber ganado, pero perdieron la mano y ahora las cartas las tienen otros y dependen de que el Real Madrid falle", recordó.

El entrenador del Espanyol no cree que Ronaldinho esté en este derbi porque será "sancionado" por su roja ante el Getafe y subrayó que el Barcelona puede hacer "hacer lo que crea conveniente para que pueda jugar", aunque confesó que le parecía "improbable" que Disciplina Deportiva le otorgue la cautelar.

Sobre el encuentro de mañana en la final de la Copa de Catalunya apostará por jugadores del primer equipo y del filial porque piensa que no es bueno que algunos estén "en los dos partidos a estas alturas de la temporada".

"Los que vienen del filial están haciendo una buena campaña y considero que han de tener una oportunidad", advirtió Valverde, que ve "más sentido" la Copa de Catalunya a principio de campaña, pero que desconoce los problemas para confeccionar el calendario y que es "fácil desde fuera" hablar del calendario.