Verdú: "La intención es ir a por los 12 puntos"

Actualizado 10/12/2012 17:02:00 CET

BARCELONA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El jugador del RCD Espanyol Joan Verdú ha asegurado este lunes que la intención del equipo blanquiazul es ir a por los doce puntos en juego en las próximas jornadas y cerrar así la primera vuelta de la mejor manera posible, y se ha mostrado convencido de que conseguirán sacar adelante la mala situación actual.

"La intención es ir a por los doce puntos, tenemos dos salidas complicadas pero no descartamos nada. Luego tenemos dos partidos en casa contra rivales que será importante sacar los tres puntos, porque salir al campo del Madrid y Barça será muy complicado", manifestó en rueda de prensa.

En este sentido, a largo plazo, el objetivo no es otro que hacer una buena temporada. "En los últimos años la segunda vuelta ha sido peor, esperamos que este sea todo lo contrario. Tenemos dos salidas complicadas y dos en casa en la primera vuelta, hay que sacar puntos como sea y luego ya encararemos la segunda con otros ojos", manifestó.

"Pánico no, hay que jugar esos partidos y si fuéramos ya derrotados ni iríamos. Serán complicados, sobre todo las salidas, pero no descartamos nada. No deja de ser un partido de 90 minutos y de once contra once, para nosotros ganar es muy importante", aseveró sobre las salidas al Bernabéu y Camp Nou.

Tras el empate contra el Sevilla (2-2), con gol sevillista al final del encuentro, ahora ven todo positivo. "Cuando acabó el partido la sensación fue de haber perdido dos puntos, pero el equipo hizo un buen trabajo, faltó cerrar el partido pero el balance es positivo. Los equipos que están por encima no están puntuando, que es importante", celebró.

"Tenemos la tensión de vernos penúltimos, a nadie le gusta y queremos cambiar esto cuanto antes. El equipo está en la tranquilidad de saber que pese a lo mal que hemos estado estamos a dos puntos de la salvación. Lo principal es estar tranquilos, saber lo que nos jugamos, e ir a por los tres puntos", argumentó el centrocampista.

Por otro lado, reconoció que las ganas que tienen de ganar en casa y dar una alegría a la afición "se notan". "Hasta hace poco estábamos viviendo una situación un poco compulsa en todos los sentidos, verse el último tampoco ayuda. A la que empecemos a ganar el equipo se irá soltando e irá mejorando en el juego. Ahora lo importante es conseguir puntos y cuanto antes mejor", reconoció.

Sobre Aguirre, apuntó que es un entrenador "motivador" que enseguida engancha a la gente. "Nos ha dicho que la misión es dejar la portería a cero y que no se escapen los puntos, no dar facilidades al rival. No hemos tenido tiempo de hablar individualmente", argumentó.