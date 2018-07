Wagner anuncia que tendrá que seguir en el Betis al impedirle la FIFA pasar este año a otro equipo

Actualizado 26/01/2007 17:41:17 CET

SEVILLA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Betis Jorge Wagner anunció hoy que, pese a tener la posibilidad de marcharse a otro equipo, deberá permanecer en Heliópolis al impedirle la normativa FIFA pasar este año a otro club este año.

Y es que el carioca, al que pretendía repescar el Internacional de Porto Alegre, donde ya jugó el pasado verano, ha militado en dos equipos distintos este año, y si lo hiciera en un tercero, antes de junio próximo, iría en contra de lo dispuesto por la FIFA. "Aquí voy a tener más oportunidades. Tengo contrato con el Betis y mi vida y mi familia están aquí, en Sevilla", precisó.

Por lo tanto, Wagner se centra en el Betis, una vez que su secretario técnico, Manuel Momparlet, le ha aclarado la situación. "He hablado con él y me ha dicho que había más equipos que me querían en Brasil, pero la la FIFA prohíbe que un jugador juegue en tres equipos en un periodo inferior a un año. Lo que pasa por mi cabeza, por lo tanto, es quedarme aquí", insistió.

Sea como sea, Wagner también deja claro que confía en sus posibilidades de luchar por un lugar en el once titular verdiblanco, algo de lo que, hasta ahora, no ha disfrutado. "Yo soy lateral izquierdo y, aquí, tan sólo he actuado como mediapunta o en el mediocampo en la banda izquierda, así es que todavía no he podido demostrar mis cualidades. Yo asumo las críticas de la gente, porque son algo normal cuando los resultados no llegan, pero todavía no he jugado en mi verdadera posición, que es el lateral izquierdo, aunque debo hacerlo donde el equipo lo necesite", concluyó.