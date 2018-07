Guardiola: "No sé cuándo voy a regresar, si tengo ganas de entrenar, lo haré"

Actualizado 22/09/2012 13:31:39 CET

"Todo lo que pueda decir de Messi es insuficiente" "Hace muchos años era impensable que España ganara un Mundial y dos Eurocopas seguidas"

El extécnico del FC Barcelona Pep Guardiola ha asegurado que aún no se ha planteado "cuándo" va a "regresar" al mundo del fútbol como entrenador, y ha reconocido que su gran suerte es haber podido dirigir a unos jugadores "irrepetibles" en el conjunto azulgrana.

"No sé cuándo voy a regresar, dije que este año no entrenaba, y si tengo ganas de entrenar, lo haré, pero en esto momento no las tengo. Nunca se sabe, en Nueva York se está bien", aseguró el catalán en el Foro convocado por la Fundación Femex, al que asistió como invitado para dar una conferencia sobre su experiencia como entrenador y futbolista.

Guardiola habló de su ascenso al primer equipo del FC Barcelona y no escatimó en elogios para los que fueron sus jugadores. "Yo fui escogido, ese es mi mérito. Estaba entrenando al segundo equipo y un día el presidente me escogió. He tenido la gran suerte de haber podido entrenar a unos jugadores irrepetibles, que te hacen tu profesión mucho más placentera. Estáis delante de un tío afortunado, que ha podido vivir con esa gente que me lo ha dado todo", declaró el expreparador culé.

Además, reconoció que el argentino Leo Messi había sido el jugador más desequilibrante que había visto nunca. "Todo lo que pueda decir de Messi es insuficiente. Las palabras más elogiosas nunca serán tan precisas como cuando lo ves jugar", aseguró.

El exfutbolista y exentrenador del FC Barcelona animó a los mexicanos a creer que el Mundial de fútbol es posible, sobre todo después del oro logrado en los Juegos Olímpicos de Londres. "Si al final lo consiguen -ganar la Copa del Mundo-, el tiempo no importa. Sólo tienen que pensar que no hace muchos años era impensable que España ganara un Mundial y que ganara dos Eurocopas seguidas", afirmó.

Ante un auditorio abarrotado, Guardiola habló de su primera experiencia con la pelota. "Mi gran suerte es que de bien pequeñito encontré la pasión. Yo nací en un pueblo muy pequeño de un país llamado Cataluña; un día me llegó un balón e hice esto -simula un pase-. Fue algo que me ayudó a decir: "yo quiero dedicarme a esto". Ese momento en el que golpeé el balón para mí supuso una liberación y supe que era lo mío. Encontrar eso ha sido mi fortuna. He vivido con y de mi pasión", manifestó.

"El deporte se vive al instante, en el deporte lo que da sentido es el momento, la pasión. La gente no paga una entrada para que le recuerdes lo que vio hace cuatro días o un año, la gente se sienta para ver, en ese preciso momento, algo especial", concluyó.