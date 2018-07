Iniesta y sus mejores momentos con la selección española

Publicado 03/07/2018 10:52:27 CET

El centrocampista Andrés Iniesta se despidió de la selección española tras la decepción en los octavos de final del Mundial frente a la anfitriona, Rusia, dejando en su recorrido de 12 años momentos imborrables. Con mención especial a su histórico y recordado tanto en Johannesburgo, repasamos a continuación los mejores momentos del futbolista manchego con 'La Roja'.

1. Debut. Andrés Iniesta vestiría la camiseta de la selección española por primera vez el 27 de mayo de 2006 en Albacete, lugar donde se crió antes de partir a la Masia, en un amistoso frente a Rusia. Una oportunidad por parte de Luis Aragonés que se mereció el centrocampista después de irrumpir con fuerza en el primer equipo del Barcelona. El Estadio Carlos Belmonte disfrutaría de los primeros destellos de calidad del manchego en los 45 minutos que disputaría en la segunda mitad.

2. Debut en un Mundial. Su primera participación en una Copa del Mundo y su debut de manera oficial llegaría sólo un mes después de este partido en el Carlos Belmonte. Pese a no jugar en las dos primeras jornadas ante Ucrania y Túnez, disfrutó de los noventa minutos en la victoria frente a Arabia Saudí (0-1), cuando España ya había certificado su clasificación a los octavos de final, donde no participó en la eliminación ante Francia.

3. Primer gol. El primero de los catorces tantos anotados por el centrocampista se vivió el 7 de febrero de 2007 en Old Trafford. Un magnífico gol tras un desplazamiento en largo de David Villa y un remate cruzado con el exterior de su bota derecha desde fuera del área. Era su noveno partido con la selección e Iniesta ya había mostrado credenciales suficientes, y es que su gol sirvió para ganar a Inglaterra 26 años después e iniciar una racha de 35 partidos invicto de la 'Roja'.

4. Debut en una Eurocopa. Iniesta afrontaba la cita en Austria y Suiza con un crecimiento exponencial que le hizo ganarse un hueco en el once titular. Abandonando el '13' y con su habitual '6' a la espalda, el manchego disputó todos los encuentros de la selección en la Eurocopa, siendo protagonista al asistir en el primer tanto de Villa en el debut, y posteriormente a su compañero Xavi Hernández en las semifinales frente a Rusia.

5. Un gol que vale un Mundial. Inolvidable para todos los españoles, quienes se sentirán eternamente agradecidos por un tanto en el 116 que recordamos a la perfección. Con Jesús Navas iniciando la jugada, el desplazamiento de Torres que se queda corto y con Fábregas cogiendo el rechace. Y, sin duda, el momento en el que el mundo pareció detenerse, cuando Andrés esperó el momento adecuado y golpear ese balón a media altura para batir a Stekelenburg. El manchego hacía historia y se convirtió en el gran héroe nacional.

6. Su centenario frente a Australia. El de Fuentealbilla llegaba a un número redondo en un mal momento de España. Iniesta pasó de la gloria absoluta en Sudáfrica a celebrar su partido número cien con 'La Roja', despidiéndose del Mundial de 2014 frente a una Australia también eliminada. El fin de ciclo era evidente con el último partido de David Villa o Fernando Torres, entre otros, aunque el centrocampista todavía tenía que dar más alegrías a los aficionados españoles.

7. Último gol. El Estadio La Rosaleda vivió el último gol del centrocampista del Barcelona con la selección española, cerrando la contundente victoria de los de Julen Lopetegui en el amistoso frente a Costa Rica (5-0). En total, catorce tantos, con uno especialmente recordado, y con el sueño de todos los aficionados de que no fuese el último.

8. Último partido. Despedida agridulce para un futbolista que ha hecho historia con España, que se ha ganado la admiración de todos los españoles, pero que, sin embargo, finalizó su etapa con la selección con una triste eliminación del Mundial en los penaltis frente a Rusia. El centrocampista puso punto y final a su etapa como internacional después de un torneo irregular y donde no fue titular ante la anfitriona, aunque no le tembló el pulso desde los once metros.