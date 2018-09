Joan Jordán: "Simeone siempre quiere más, no deja que su equipo se relaje"

Publicado 12/09/2018 19:42:46 CET

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Eibar Joan Jordán avisó de los peligros que representa el Atlético de Madrid, su rival este sábado (13 horas) en la cuarta jornada de la Liga Santander y destacó que su técnico, Diego Pablo Simeone, "siempre quiere más" porque "no deja que su equipo se relaje".

"Será un partido complicado ante el Atlético, es un equipazo que está siempre peleando por lo más grande. Nosotros venimos de una victoria ante la Real, que nos ha servido mentalmente para quitarnos las dudas y ellos vienen una de derrota y seguro que tienen muchas ganas de ganar. A partir de ahí habrá que pelear el partido y tratar de sacar el mejor resultado posible", dijo.

Jordán, que recordó el partido de la temporada pasada en el Wanda Metropolitano, -la despedida de Fernando Torres- indicó que esa debe ser la "línea a seguir". "Hicimos un buen partido, sabemos que es un campo difícil pero tenemos que minimizar sus virtudes y recordar que son un equipo muy peligroso", añadió.

"Estamos alerta y sabemos lo que tenemos que hacer. La clave es que no tengan su mejor día. Hay que hacer un partidazo si queremos sacar un buen resultado del Metropolitano", espetó el jugador catalán, que se deshizo en elogios con el técnico argentino de los rojiblancos. "Han sido campeones de la Supercopa y transmiten energía, positivismo y ganas de competir. Simeone siempre quiere más, no deja que su equipo se relaje".

Preguntado por la competencia de la plantilla, Jordán señaló que "quién esté mejor, jugará". "Es lo mejor que nos puede pasar, que haya una plantilla tan competente, y eso es bueno para el grupo, para no relajarse y mejorar", manifestó antes de referirse a su preferencia si ha de jugar en banda.

"Menos de defensa he jugado de todo a lo largo de mi pequeña trayectoria. Jugué algún rato en banda el año pasado, y yo quiero jugar donde sea. Me da igual dónde me ponga Mendi. Me gusta llegar de segunda línea, pero yo lo que quiero es jugar. Prefiero jugar en otra posición, pero si tengo que jugar ahí no hay problemas", finalizó.