Jorge Mendes no tiene relación con la sociedad MIM

Actualizado 29/06/2017 15:10:29 CET

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La empresa Polaris Sports, que comercializa, entre otros, los derechos de imagen de futbolistas como Cristiano Ronaldo o el entrenador José Mourinho, aseguró este jueves que las informaciones que vinculan al agente portugués Jorge Mendes, su principal accionista, con la sociedad británica 'Multisports & Image Management' "son absolutamente falsas".

Mendes declaró este martes en Madrid por el presunto fraude fiscal de 5,6 millones de euros del ex jugador del Atlético de Madrid Radamel Falcao, actualmente en el Mónaco, donde afirmó ante la juez Mónica Gómez que se limitaba "exclusivamente a representar a deportistas en sus negociaciones con los clubes para la determinación de las condiciones salariales de sus contratos".

Asimismo, Jorge Mendes aseguró igualemente en el juzgado que ni él ni sus colaboradores habían intervenido "nunca" en la constitución de las estructuras societarias de sus representados ni en su "asesoramiento fiscal".

Del mismo modo, Mendes fue cuestionado por su papel en 'Multisports & Image Management' (MIM), empresa con sede en Dublín que se encarga de explotar derechos de imagen de futbolistas y dirigida por Andy Queen. La Fiscalía le recordó que Queen es trabajador suyo en Gestifute, pero el agente lo negó y fuentes de 'Polaris Sports' confirmaron a Europa Press esta versión, asegurando que "no tiene relación contractual" y que únicamente trabaja con "un poder notarial". "No es un empleado ni tiene participación accionarial en Gestifute ni Polaris", añadieron.

Además, sobre el hecho de que 'Polaris Sports' tenga su sede social en la misma dirección de la capital irlandesa que 'MIM' es simplemente "un tema técnico" y "no significa que tenga que ver" con ella. En este sentido, desde 'Polaris Sports' recordaron que una gran cantidad de sus representados, alrededor de un 80 por ciento, no están con 'MIM', que igualemente "existe desde mucho antes".

Así, desde 'Polaris Sports' subrayaron este jueves que "las informaciones que vinculan a Jorge Mendes con la sociedad británica 'MIM' son absolutamente falsas y consecuencia de una errónea interpretación de las declaraciones realizadas" por el agente en su declaración.

"No tengo participación, directa ni indirectamente, en la sociedad MIM. Nunca la he tenido. Tengo cero acciones", aseveró Mendes en declaraciones facilitadas este jueves por el departamento de comunicación de Polaris Sports, que remarcó de nuevo que el agente es el accionista mayoritario, controlando "alrededor de un 60 por ciento de la compañía", pero que "no participa en las labores ejecutivas".

Desde su creación en 2005, Polaris, la agencia europea con mayor número de futbolistas y una de las primeras europeas por ingresos en concepto de comercialización de derechos de imagen, trabaja con futbolistas como Cristiano Ronaldo, David De Gea, Renato Sanches o Bernardo Silva, y entrenadores como José Mourinho, Luiz Felipe Scolari, Leonardo Jardim o Nuno Espírito Santo.

Según indican desde la compañía, su trabajo principal es la comercialización de los derechos de imagen de estas personas con los mejores patrocinadores comerciales que gozan de presencia en todo el mundo como Wilson, Pepsi, Nike o Adidas, sin tener nada que ver "con la creación o diseño de las estructuras fiscales o legales de sus clientes", como recalcaron desde Gestifute el pasado martes.

Este jueves anunció la renovación por dos años de su acuerdo comercial con 'Creative Artists Agency', agencia líder en entretenimiento y deportes más importante del mundo, y que representa a más de 1.000 de los mejores atletas del mundo en el fútbol americano, el béisbol, el baloncesto, el hockey, el fútbol, el tenis y el golf.