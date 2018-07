Juande Ramos: "Los 'grandes' nos han superado, hay que reconocerlo aunque duela mucho"

Actualizado 03/05/2009 1:04:54 CET

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El técnico del Real Madrid, Juande Ramos, recibió sin paliativos la goleada encajada ante el FC Barcelona, al que calificó de "superior" y que les doblegó como han hecho otros grandes de Europa -Liverpool-, lo que demuestra, a juicio del manchego, "el nivel que tiene el Real Madrid en estos momentos, hay que reconocerlo aunque duela mucho".

Ramos, que dijo marcharse con un sabor de boca "muy desagradable", apuntó que el Barça había ganado "merecidamente" y que está al menos "un escalón por encima", al margen de explicar que sus primeros goles fueron consecuencia "de errores" blancos y que eso había "facilitado ese resultado tan exagerado".

El preparador reconoció que habían sufrido a un Barcelona que les había hecho "mucho daño". "Ponernos por delante nos habíamos dado muchas ilusiones, pero sus dos primeros goles llegaron muy pronto y el Barça, con ventaja, mantiene la pelota y hemos sufrido mucho. Hemos hecho un desgaste tremendo y tienen gente de mucha velocidad y calidad", dijo.

Ramos sabía que el Barça era "letal" con espacios, pero no había otra solución. "No nos quedaba más remedio, pero al Barça es difícil jugarle atrás o delante, por desgracia no nos salió nada bien", apuntó.

El técnico, cuestionado por su futuro ante las repercusiones de esta goleada, indicó que sólo piensa en el colectivo y que cuando se gana o pierde "todos somos responsables". "Los méritos y fracasos se reparten proporcionalmente porque la racha positiva también ha sido del Real Madrid, no de Juande Ramos", explicó.

Por último el preparador madridista reconoció que el vestuario está "triste", pero que se "centrará en el siguiente encuentro con la obligación de ser profesionales hasta que queden posibilidades de ganar el campeonato". "Esta entidad nunca se da por vencida", agregó.