Los jugadores del Real Madrid despiden a Cristiano, un "bicho" que "merece un lugar destacado" en la historia merengue

Actualizado 11/07/2018 10:28:10 CET

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los jugadores del Real Madrid se han despedido este martes de Cristiano Ronaldo tras la marcha del portugués a la Juventus de Turín y han subrayado el "lugar destacado" que "merece en la historia" del conjunto blanco tras nueve temporadas y 16 títulos en su haber.

"Tus goles, tus números y todo lo que hemos ganado juntos hablan por sí solos. Te has merecido un lugar destacado en la historia del Real Madrid. Los madridistas te recordaremos siempre. Ha sido un placer jugar a tu lado bicho. ¡Fuerte abrazo y suerte!", escribió Sergio Ramos en Twitter.

De igual manera que otros excompañeros como Toni Kroos, quién le considera "crucial" en los "títulos conquistados en los años anteriores". "Un verdadero campeón. Ha sido un placer jugar contigo. Te deseo todo lo mejor, leyenda", añadió el centrocampista alemán.

Crucial for the trophies we won in the past years! A true champion. It was a pleasure playing with you! All the best, legend. @Cristiano pic.twitter.com/1C5x2ARSBT

También encontró un mensaje de agradecimiento en Gareth Bale, que lo calificó como un "increíble jugador y un chico 'top'". "Ha sido un placer jugar contigo durante estos cinco años. Mucha suerte en el futuro, amigo", dijo el galés en la misma red social.

An incredible player and a top guy! It has been a pleasure to play alongside you for the last 5 years. Good luck for the future my friend ???????? pic.twitter.com/KBYLMYaWjP