La Juventus ya espera rival madrileño en Cardiff

Actualizado 09/05/2017 23:10:58 CET

Los goles de Mandzukic y Alves pusieron tierra de por medio ante un Mónaco que batalló hasta el final

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Juventus de Turín se clasificó este martes para la final de Cardiff del próximo 3 de junio tras vencer al AS Mónaco (2-1) en el partido de vuelta de semifinales de la Liga de Campeones, disputado en el Juventus Stadium, gracias a los tantos de Mandzukic y Dani Alves -de nuevo asistente como en la ida- en el primer tiempo, al que solo pudo responder el tanto postrero de Mbappé en un valiente Mónaco que no se rindió.

La 'Vecchia Signora' alcanza de esta forma su novena final de la 'Champions League' tras caer derrotada hace dos años ante el FC Barcelona, por lo que intentará repetir un triunfo europeo que se le atraganta desde sus éxitos en 1985 y 1996. No fue rival de nuevo el cuadro monegasco para un conjunto transalpino que encadena 23 partidos sin perder en la competición continental y que mostró de nuevo una seguridad defensiva al alcance de muy pocos -3 goles en 12 encuentros-.

Y eso que la puesta en escena de los de Jardim, con un inicio enérgico abanderado por el desinhibido talento del joven Mbappé, fue toda una declaración de intenciones. Los monegascos demostraron en el arranque un punto más de intensidad que su rival, a lo que ayudó un planteamiento táctico que desconcertó a Allegri -pese a la baja de última hora de Dirar-, desembocando en varias llegadas peligrosas a la meta de Buffon.

Las acometidas visitantes, no obstante, no consiguieron meter el miedo en el cuerpo a una Juventus que, si bien sufrió la pronta lesión de Khedira, no se demoró demasiado en probar a Subasic por medio de su tridente atacante. Sosegado el ímpetu francés, Dybala cobró protagonismo en su faceta de asistente para regalar sendos mano a mano a Higuaín y Mandzukic, que perdonaron ante la imponente presencia del meta croata.

El reloj interno del cuadro de Allegri se activó al compás del crack argentino y de la brújula de un Pjanic que también contó con su ocasión de estrenar el marcador. Neutralizada por tanto la atrevida apuesta de los monegascos a cargo de la particular 'BBC' juventina, los 'bianconeri' se encomendaron a la velocidad de sus dos flancos para finiquitar la eliminatoria al contraataque.

En una jugada que nació en los guantes de Buffon y pasó por varias botas transalpinas, el esférico acabaría llegando al mejor asistente de la 'Vecchia Signora' en la eliminatoria, Dani Alves. El lateral brasileño, como ya hiciese por partida doble en el choque de ida, puso un balón inmaculado que Mandzukic, no en primera instancia, pero sí en segunda se encargó de llevar al fondo de las mallas pasada la media hora.

Los del Principado contestaron poco después con una buena jugada colectiva que salvó 'in extremis' Chiellini, con Buffon ya superado, cuando Falcao se disponía a empujarla a la red. No logró acertar el 'Tigre', y tampoco Dybala en el otro lado, pero sí lo hizo Alves, omnipresente en la primera parte, con una volea majestuosa desde fuera del área que ya vislumbraba la final antes del descanso.

No perdió sin embargo la cara al partido el cuadro galo tras el paso por los vestuarios pese a la heroicidad que tenía por delante y, tras perdonar el colombiano Cuadrado la sentencia, Mbappé recortó distancias para revitalizar al líder de la Ligue 1. El conjunto de Jardim volvió a demostrar con creces por qué es, ya no solo la revelación del torneo continental, sino un digno semifinalista por méritos propios.

Poco más que destacar de una segunda mitad en el Juventus Stadium que se calentó con el pisotón de Glik sobre Higuaín, pero que tuvo poco de fútbol y menos de ocasiones. Un trámite que sirvió para que la invicta 'Vecchia Signora' certificase su billete para la final de Cardiff el próximo 3 de junio, desbaratando toda opción del Mónaco y alcanzando su novena final de la 'Champions League'.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: JUVENTUS, 2 - AS MÓNACO, 1. (2-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

JUVENTUS: Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Dani Alves, Pjanic, Khedira (Marchisio, min.10), Alex Sandro; Mandzukic, Dybala (Cuadrado, min.54) e Higuaín.

AS MÓNACO: Subasic; Raggi, Glik, Jemerson, Mendy (Fabinho, min.54); Sidibé, Bakayoko (Germain, min.78), Moutinho, Silva (Lemar, min.69); Mbappé y Falcao.

--GOLES:

1 - 0, min.33, Mandzukic.

2 - 0, min.45, Dani Alves.

2 - 1, min.69, Mbappé.

--ÁRBITRO: Björn Kuipers (HOL). Amonestó a Bonucci (min.73) y Mandzukic (min.91) en la Juventus y a Falcao (min.40) y Mendy (min.51) en el Mónaco.

--ESTADIO: Juventus Stadium.