Karanka: "Lo más característico de Mourinho es la honestidad"

El entrenador del Middlesbrough, Aitor Karanka, cree que "lo más característico" que pudo conocer de su experiencia junto a José Mourinho en el Real Madrid fue la "honestidad" del de Setúbal en el vestuario, que hacía que "ningún jugador" estuviese "por encima del equipo".

"Sobre todo aprendí el tema de la honestidad, cosas que cuando eres jugador lo echas en falta, que no te digan las cosas claras por temor del entrenador o porque no es su forma de ser. Con José es lo más característico, da igual el jugador que sea, ninguno está por encima del equipo", confesó Karanka en una entrevista al programa 'Fiebre Maldini'.

De su etapa con el portugués, también recordó que solía ver "el fútbol más por delante que los demás". "Cuando jugamos en Old Trafford contra el United y teníamos previsto meter a Karim (Benzema) y justo cuando le llamamos expulsaron a uno de ellos y al segundo cambió de opinión y de jugador. Metió a Modric y nos dio el partido", apuntó.

Para el vitoriano, su relación con la prensa en Inglaterra "es la misma" que en su etapa en el Real Madrid o como jugador. "Nunca he tenido relación con ella. Mis tres años en Madrid fueron lo mismo que de jugador y te das cuenta que tenía las ideas claras cuando estaba con José y cuando estaba jugando en diferentes equipos. Si me van a echar o voy a tener éxito será por lo que creo o por mi trabajo no por ser amigo de la prensa o el presidente", confesó.

En cuanto a su "reto" a la hora de entrenar al Middlesbrough, reconoció que se encontró un ambiente "un poco desilusionado". "Es un club que hacía ocho años jugó una final europea, que tuvo jugadores de nivel y había perdido un poco esa ilusión", indicó.

"La gente estaba un poco decepcionada y mi llegada fue un poco una inyección de optimismo, desde el primer momento la gente me apoyó", prosiguió Karanka, que no olvida que en su primer año empezaron "con duda", pero que luego tuvieron "una racha muy buena". "Con la base del año pasado, conociendo más la liga y el idioma, y la gente nueva hemos dado un salto importante", sentencie el técnico del 'Boro', que jugará el 'play-off' de ascenso a la 'Premier'.