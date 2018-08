Karius: "Klopp me pidió que me quedara en el Liverpool"

Publicado 30/08/2018 10:55:07 CET

LONDRES, 30 Ago. (Reuters/EP) -

El portero alemán Loris Karius ha confesado, tras incorporarse en calidad de cedido al Besiktas turco, que su entrenador en el Liverpool, Jurgen Klopp, le pidió que no se fuera "porque quiere en su equipo a los jugadores de más calidad", pero ante el deseo del jugador de marcharse, le deseó "lo mejor" en su nueva etapa.

"Klopp me dijo que le gustaría que me quedara en el equipo porque quiere tener a los jugadores de más calidad, pero le hablé sobre mi deseo de jugar con el Besiktas, que es muy importante para mí y él me deseó lo mejor", dijo el portero a medios de su nuevo club.

Loris Karius, que jugó 33 partidos con el Liverpool la temporada pasada, fue objeto de críticas tras su desafortunada actuación en la final de la 'Champions' de este año, que perdió el conjunto inglés contra el Real Madrid por 3-1. En ese partido, el portero cometió dos errores que le costaron dos goles, y acabó pidiendo perdón a la afición 'red'.

Tras el fichaje del portero Alisson Becker para el conjunto de Anfield, y pese al interés de su técnico en contar con él, Karius decidió unirse al Besiktas en un acuerdo de cesión de dos años, en lo que considera "un gran acuerdo para todo el mundo".

"Creo que fue un gran acuerdo para todo el mundo. Soy todavía joven para un portero, y quiero dar el próximo paso y si es posible ganar muchos títulos con el Besiktas", destacó.