Kepa: "Algunos aficionados entenderán mi decisión, otros no"

El portero español Kepa Arrizabalaga ha asegurado, en una carta de despedida, que comprende que no todos los aficionados del Athletic Club concuerden con su fichaje por el Chelsea, un club que ha hecho una "apuesta muy importante" por él y del que le sedujo "todo".

"Entiendo que algunos aficionados entenderán mi decisión, y otros, no. Pero que todos sepan que la he tomado desde la tranquilidad y la responsabilidad. No era nada sencillo dejar todo por lo que he trabajado tantos años, tanto esfuerzo, tantas experiencias vividas, tanta dedicación para cumplir el objetivo de un niño", explicó.

El guardameta de 23 años se mostró agradecido con la afición bilbaína y con un club que considera su casa. "Hoy es el día que me voy de casa, del Athletic. Un día de sensaciones encontradas por dejar el club en el que ingresé con 9 años, donde he crecido como persona y como futbolista, del que desde pequeño he sido, soy y seré", se sinceró.

Hacia su nuevo club ha destacado que le seduce "todo", los títulos que ha ganado en los últimos años, la plantilla que tiene, la ciudad, y la Premier League", que le gusta por como se vive el fútbol, como la gente disfruta y también por la velocidad a la que se juega".

"En ocasiones, en el fútbol profesional, hay que dar pasos al frente y afrontar retos personales para seguir desarrollando mi carrera", aseguró el nuevo portero 'blue', que ya piensa en ponerse a las órdenes de su nuevo entrenador.

"Estoy deseando que mañana llegue el entrenamiento para poder empezar a trabajar con Sarri, las referencias y lo que sé de él es todo magnífico, por lo cual estoy deseando comenzar", confesó también en su primera entrevista con el club inglés.

Kepa entiende que el juego de Maurizio Sarri es similar al de la selección española y siente "que encaja" y se siente identificado con "la manera de ver el fútbol" de su nuevo entrenador.

Asimismo, siente con ilusión el poder compartir vestuario con jugadores de la talla de Hazard, Kanté o Giroud entre muchos otros. "Conozco quiénes son todos los jugadores del Chelsea, y tengo una gran relación con jugadores españoles del club con los que he coincidido en la selección. Antes de venir aquí he hablado con ellos", explicó.

En el plano personal, se le preguntó por sus referentes en la portería, y destacó a Iker Casillas porque "ha sido muy importante en la historia del fútbol español y en el Real Madrid", y a Dani Aranzubia porque era el portero que estaba en el primer equipo del Athletic cuando entró en las categorías inferiores.

En relación a su estilo de juego, se definió como un portero "sobrio" al que "le gusta dar tranquilidad" al equipo. "Me definiría como un portero sobrio que le gusta dar tranquilidad y seguridad a su equipo, para que al jugar noten que ahí detrás hay un portero que les aporte tranquilidad", definió.

"A los aficionados del Chelsea quiero transmitirles ilusión, y tendré todas las ganas de trabajar ante una temporada ilusionante con un proyecto por delante increíble. Ojalá a final de temporada todos podamos celebrarlo", concluyó.