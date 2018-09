Kike Boned regresa a ElPozo Murcia como Vicepresidente Ejecutivo

Publicado 04/09/2018 18:03:47 CET

ElPozo Murcia FS anunció este martes el retorno al club de Kike Boned, que fuera su capitán y uno de sus emblemas durante más de una década, y que ahora vuelve para ocupar un puesto en los despachos como Vicepresidente Ejecutivo.

"Hace cuatro años que me retiré porque entendí que en ese momento mis prioridades habían cambiado y necesitaba centrarme en otras cosas y nuevos proyectos. Ahora que empieza un nuevo proyecto, con un nuevo entrenador que desde el primer día llamó a mi puerta, y a que el club siempre ha mostrado su predisposición, las piezas se han unido para que vuelva, aunque nunca me fui, por lo menos de corazón, y así seguir ayudando en ElPozo", expresó Kike Boned en declaraciones facilitadas por el conjunto murciano.

El valenciano recalcó que para esta nueva etapa con el argentino Diego Giustozzi en el banquillo "todos" deben ser "autocríticos y conscientes en qué momento de la historia" se encuentra ElPozo Murcia. "Esto significa que tenemos mucho margen de mejora en todas las áreas del club. Tenemos mucho recorrido y ElPozo hoy es mucho más grande de lo que estamos demostrando. Y a partir de aquí, trataré de echar una mano para seguir creciendo", añadió.

"Ganemos o no, ElPozo siempre seguirá siendo el mejor club del mundo, es una cuestión afectiva, pero a día de hoy, deportivamente no lo somos y este es nuestro reto y misión. Queremos ser el mejor del mundo no sólo a nivel afectivo por toda la gente que lleva yendo al Palacio ya 25 años o más sino también a nivel deportivo, de juego y resultados", añadió Kike.

Por ello, el nuevo Vicepresidente Ejecutivo se pone como "reto" el volver a recuperarse "como entidad, equipo, propuesta de juego y club para la gente". "Los valores tienen que ser el inconformismo, ese respeto, ese compromiso, esa exigencia. El listón de la exigencia en el máximo porque jugar en ElPozo implica muchas cosas", sentenció.

Kike Boned, doble campeón del mundo (2000 y 2004) y cinco de Europa con España (2001, 2005, 2007, 2010, 2012), militó 13 temporadas en el conjunto murciano, al que llegó procedente del Vijusa Valencia y con el que ganó cuatro Ligas (05/06, 06/07, 08/09 y 09/10), tres Copas de España (2003, 2008 y 2010); tres Supercopas de España (2006, 2010 y 2012); una Copa Ibérica (2007) y una Recopa de Europa (2003). En junio de 2014, se retiró de las canchas y desde entonces ha seguido trabajando para la Liga Nacional de Fútbol Sala en la promoción de este deporte.