Klopp defiende a Özil: "Es un completo sinsentido"

LONDRES, 23 Ago. (Reuters/EP) -

El técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, defendió a su compatriota Mesut Özil, criticado durante los últimos meses por fotografiarse con el presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, considerando esta situación como un "sinsentido" y que es fruto de que "la gente no es informada de la manera adecuada".

"Esto es un clásico ejemplo de la absoluta desinformación y, por supuesto, un completo sinsentido", se refirió Klopp a las críticas hacia Mesut Özil en declaraciones a la televisión alemana Sport1. "En política, las pequeñas cosas siempre se van inflando y los grandes problemas quedan apartados", añadió.

El técnico del Liverpool criticó a los medios de comunicación por hacer crecer los rumores "día tras día" y provocar que los aficionados "no estén informados de la manera adecuada", siendo estos los que lleven la voz cantante. "La gente inteligente trata de frenarse porque no es fácil decir lo correcto. Todos aquellos que no tienen ni idea son los que más llaman la atención en estas conversaciones", consideró.

En la polémica fotografía, Özil y Erdogan salían junto al delantero Cenk Tosun y su compañero en la selección alemana, Ilkay Gundogan, a quien Klopp conoce bien durante su etapa juntos en el Dortmund. "No tengo dudas de que estos chicos, al menos, tienen lealtad a su tierra natal. La diferencia es que ellos tienen una cosa más (su herencia) y eso debería ser bonito", opinó Klopp.

"Todos nosotros pensábamos que la diversidad cultural estaba bien durante el Mundial de 2006 (Alemania fue anfitriona). Ahora dos chicos fueron convencidos por gente inteligente políticamente para hacerse una foto, y entonces, se quedan sin oportunidades de decir lo que ellos consideran 100% correcto", continuó.

Si bien ambos futbolistas salieron en esa fotografía, el jugador del Arsenal fue un mayor foco de críticas por culpa de su bajo rendimiento en el Mundial de Rusia, un fracaso colectivo que acabó con el combinado que defendía título fuera en la fase de grupos. Özil terminaría renunciando a la selección pocos días después, criticando el "racismo y falta de respeto" hacia él por ser de origen turco.